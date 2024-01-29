12 Yaş Boy Kilo Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre 12 Yaşındaki Kız ve Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalı?

Persentil tablosu, ülkelere ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle persentil tablosu zaman zaman güncellenebilir. Yine de çocukların gelişimi hakkında sağlıklı bir bilgi edinebilmek için persentil tablosu oldukça güvenilirdir. 12 yaş boy kilo kaç olmalı ya da persentil tablosuna göre 12 yaşındaki kız ve erkek çocuk kilo kaç olmalı sorularının yanıtını persentil tablosu yardımı ile bulmak oldukça kolaydır.

12 Yaş Erkek Çocuk Boy Kilo Kaç Olmalı?



Her bir çocuğun gelişim hızı farklıdır. Buna rağmen çocukların persentil değerler içinde olması beklenir. Persentil eğrileri büyüme eğrileri olarak adlandırılır. Persentil tablosu, çocuk gelişiminin normal şekilde ilerleyip ilerlemediğini gösterir.

12 yaş erkek çocuk persentil tablosu aşağıdaki gibidir:

Tartı (kg) 29.9 33.8 38.4 44.3 51.3 58.7 67.1

Boy (cm) 137.0 141.3 145.7 150.6 155.4 159.8 164.1

12 Yaş Kız Çocuk Boy Kilo Kaç Olmalı?

12 yaş kız çocuk persentil tablosu aşağıdaki gibidir:

Tartı (kg) 32.0 35.8 39.9 45.1 50.9 56.8 63.1

Boy (cm) 141.1 144.9 148.8 153.1 157.4 161.2 165.1