1.58 Boy Kaç Kilo Olmalı? Kadın ve Erkek İçin 1.58 Boy İdeal Kilo Nedir?

Boy-kilo indeksi hesaplaması, bir insanın zayıf, kilolu, fazla kilolu, obez veya morbid obez olup olmadığını gösterir. Tüm uzmanlar, boya göre ideal olan kilonun korunması gerektiği konusunda hemfikirdir. Öte yandan, insanların her birinin beden yapısı birbirinden farklı olduğu için sadece kilo üzerinden yorum yapmak doğru değildir. Bu nedenle, 1.58 boy kaç kilo olmalı, kadın ve erkek için 1.58 boy ideal kilo nedir öğrenmekte fayda vardır.

1.58 Boy Kaç Kilo Olmalı?

Aşırı kilolu olmak, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunudur. Vücuttaki fazla yağ oranı, başka hastalıklara yakalanma riskini de artıran bir faktördür. Bunlar arasında, obezite, diyabet, insülin direnci, yüksek tansiyon, kolesterol, kalp ve damar hastalıkları ile felç bulunur. Ayrıca kilolu insanlarda, solunum sistemi görevini yerine getirmekte zorluk yaşar ve buna bağlı olarak nefes darlığı ortaya çıkar. Artan ağırlık ile birlikte bacaklarda oluşan baskı, ağrı ve şişlik meydana getirir. İleri seviyedeki obez hastaları ise hareket etmekte zorlanabilir ve yataktan kalkamayacak duruma gelebilirler. Aynı şekilde aşırı zayıflık da vücudun direncinin düşmesine neden olabilir ve hastalıklar ile enfeksiyonlara yakalanma riskini artırabilir. Bunun için ideal kiloda kalmaya dikkat edilmelidir. Örnek vermek gerekirse 1.58 boyundaki bir kişinin ideal kilo aralığı, 46,2 kg - 62,2 kg'dır. Kadın ve erkek fark etmeksizin normal kabul edilen değerler bunlardır. Ancak yağ ve kas oranlarına baktırmakta fayda vardır.

İdeal Kilo Hesaplama Nasıl Yapılır?

Vücut kitle indeksi hesaplaması yaparken doğru sonuca varmak için ağırlık ve boy verilerinin de doğru olması şarttır. Bunun için ilk olarak bir mezura yardımıyla boy, ardından tartıda kilo ölçümü yapılmalıdır. VKİ formülü de öğrenildikten sonra hesaplama yapmak mümkündür. VKİ = kilo / boy x boy (kg/m²) formülü, vücut kitle indeksini ve ideal kiloyu verir. Buna göre, 1.55 boyunda ve 50 kg olan bir kişinin vücut kitle indeksi şu şekilde hesaplanır; VKİ = 50 kg / (1.55 × 1.55) = 20,8 kg/m2 şeklindedir. Tıbbi açıdan kişi normal kilodadır ve 44,5 kg - 59,8 kg aralığında olduğu sürece normal kabul edilir. Bu hesaplama, çocuklarda biraz daha farklı olsa da yaşlı veya genç tüm yetişkinlerde doğru sonuç almayı sağlar. Ek olarak, vücut kitle indeksi hesaplaması her iki cins için de geçerlidir.