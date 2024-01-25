1.70 Boy Kaç Kilo Olmalı? Kadın ve Erkek İçin 1.70 Boy İdeal Kilo Nedir?

1.70 boy söz konusu olduğunda uygun kiloyu hesaplamak için mutlaka kişinin bireysel özelliklerini dikkate alarak yorum yapmak gerekir. Fakat toplumun geneline bakarak bir yorum yapmak gerekirse 1.70 boya uygun olan kiloyu saptamak için en iyi yöntem Beden Kitle Endeksine başvurmaktır. Ayrıca kişinin vücudundaki hatlarının ölçülerini bilmesi de 1.70 boy kaç kilo olmalı, kadın ve erkek için 1.70 boy ideal kilo nedir sorularını cevaplayabilir.

1.70 BOY KAÇ KİLO OLMALI?

1.70 boyundaki bir kişinin kaç kilo olması gerektiği yanıtı kişisel faktörlere ve tercihlere göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle genel bir ideal kilo söylemek oldukça zordur.

Fakat Vücut Kitle Endeksi (BMI)'ne göre 1.70 boya sahip bir kişi 58-75 kg arasında iken normal kiloda kabul edilir. 57 kilo zayıf olarak tanımlanırken 76 kilo da hafif kilolu olarak tanımlanmaktadır.

Fakat bilinmelidir ki Vücut Kitle Endeksi genel bir yargıdır. Kişinin kas kütlesi, yağ oranı ve genel sağlık durumu gibi faktörler ideal kilo hesaplamada çok önemlidir.

KADIN VE ERKEK İÇİN 1.70 BOY İDEAL KİLO NEDİR?

Kadın ve erkeğin vücut yapıları birbirinden daha farklı olduğu için 1.70 boyundaki bir kadın ile erkeğin ideal kiloları birbiriyle tamamen aynı olmaz. İnsan anatomisi gereği kadın birey erkek birey ile aynı boya sahip olsa bile erkeğe göre biraz daha düşük kiloda olmalıdır.

Sonuç olarak, 1.70 boyundaki bir kadının ideal kilosu 55-70 kg arasındayken, 1.70 boyundaki bir erkeğin ideal kilo aralığı 60-75 kg şeklindedir.

Yine de ideal kiloyu öğrenmek için profesyonel bir diyetisyen ile çalışmak daha doğru bir sonuç verecektir. İdeal kilo hesaplamada kişinin ölçüleri ve vücudundaki yağ oranı ile kas oranının belirlenmesi çok önemlidir.