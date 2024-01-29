1.85 Boy Kaç Kilo Olmalı? 1.85 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?

1.85 boy için ideal kilo hesaplaması yapmak öncelikle bazı bilgilere hâkim olmayı gerektirir. Kişilerin cinsiyeti, genel sağlık durumları, genetik durumları, kas ve yağ oranları gibi faktörler ideal boyu ölçmede son derece önemlidir. Ayrıca bir mezura yardımıyla omuz, kol, göğüs, kalça, bacak gibi noktaları ölçmek de 1.85 boy kaç kilo olmalı ve 1.85 boy için ideal kilo nedir gibi sorulara yanıt vermede yardımcı olabilir.

1.85 Boy Kaç Kilo Olmalı?

İdeal kiloyu ölçmek için bireyin genel sağlığına, vücut anatomisine, kas kütlesine, yağ oranına ve kişinin genetik faktörlerine kadar pek çok etken dikkate alınmalıdır. Fakat genel bir sonuca ulaşmak için Vücut Kitle Endeksi (BMI) adındaki sistem kullanılabilir.

BMI, kas ve yağ oranı, vücut tipi, genetik faktörler gibi detaylı bilgileri içermediğinden dolayı bazı sınırlamalara sahiptir ve her bireye kesin ideal kilosunu vermez. Ancak 1.85 boy kaç kilo olmalı sorusuna da genel bir yanıt verebilir ve bu sonucun doğruluğu da yüksek olur.

1.85 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?

Öncelikle ideal kilo hesaplamak için BMI değerlerine göz atılmalı ve buna göre BMI oranıyla hangi aralıkta olması gerektiği hesaplanmalıdır. BMI aralıkları aşağıdaki gibidir:

BMI 18.5 altında: Zayıf

BMI 18.5 - 24.9 arasında: Normal kilolu

BMI 25 - 29.9 arasında: Hafif kilolu

BMI 30 ve üzeri: Obez

BMI cinsinden hesaplamaya göre 1.85 boyunda bir birey için normal kilo 71- 88 arasındadır.