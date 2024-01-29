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1.85 Boy Kaç Kilo Olmalı? 1.85 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?

1.85 boy son derece dikkat çekici bir boy olduğu için 1.85 boyda fazla kilo ya da zayıflık olduğunda diğer boylara göre daha fazla belirgin olabilmektedir. Bu duruma göre 1.85 boya sahip bireylerin ideal kiloları hakkında bilgi sahibi olmaları hem dış görünüş hem de genel sağlık durumu açısından son derece önemlidir. 1.85 boy kaç kilo olmalı ve 1.85 boy için ideal kilo nedir soruları diyetisyenlerin de çalışma alanları arasındadır.

Giriş Tarihi: 29.01.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 13:08
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1.85 BOY KAÇ KİLO OLMALI? 1.85 BOY İÇİN İDEAL KİLO NEDİR?

1.85 boy için ideal kilo hesaplaması yapmak öncelikle bazı bilgilere hâkim olmayı gerektirir. Kişilerin cinsiyeti, genel sağlık durumları, genetik durumları, kas ve yağ oranları gibi faktörler ideal boyu ölçmede son derece önemlidir. Ayrıca bir mezura yardımıyla omuz, kol, göğüs, kalça, bacak gibi noktaları ölçmek de 1.85 boy kaç kilo olmalı ve 1.85 boy için ideal kilo nedir gibi sorulara yanıt vermede yardımcı olabilir.

1.85 Boy Kaç Kilo Olmalı?

İdeal kiloyu ölçmek için bireyin genel sağlığına, vücut anatomisine, kas kütlesine, yağ oranına ve kişinin genetik faktörlerine kadar pek çok etken dikkate alınmalıdır. Fakat genel bir sonuca ulaşmak için Vücut Kitle Endeksi (BMI) adındaki sistem kullanılabilir.

BMI, kas ve yağ oranı, vücut tipi, genetik faktörler gibi detaylı bilgileri içermediğinden dolayı bazı sınırlamalara sahiptir ve her bireye kesin ideal kilosunu vermez. Ancak 1.85 boy kaç kilo olmalı sorusuna da genel bir yanıt verebilir ve bu sonucun doğruluğu da yüksek olur.

1.85 Boy İçin İdeal Kilo Nedir?

Öncelikle ideal kilo hesaplamak için BMI değerlerine göz atılmalı ve buna göre BMI oranıyla hangi aralıkta olması gerektiği hesaplanmalıdır. BMI aralıkları aşağıdaki gibidir:

  • BMI 18.5 altında: Zayıf
  • BMI 18.5 - 24.9 arasında: Normal kilolu
  • BMI 25 - 29.9 arasında: Hafif kilolu
  • BMI 30 ve üzeri: Obez

BMI cinsinden hesaplamaya göre 1.85 boyunda bir birey için normal kilo 71- 88 arasındadır.

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