2 Ayda Kaç Kilo Verilir? Spor Yaparak, Diyet Ve Yürüyüşle İki Ayda En Fazla Kaç Kilo Verilebilir?

2 ayda kaç kilo verilir sorusunun yanıtını bilmek bazı kilo vermek isteyen kişilerin motive edebilir ve daha hırslı bir şekilde kilo vermelerini sağlayabilir. Özellikle yaz gelmeden hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler yaza son 2 ay kala internet üzerinden "spor yaparak 2 ayda en fazla kaç kilo verilir, diyet ve yürüyüşle bir ayda kaç kilo verilebilir?" sorularının yanıtlarını ararlar. İşte detaylar…

2 Ayda Kaç Kilo Verilir?

Pek çok insan için büyük bir sorun olan kilo vermek spor ve diyet ile birlikte mümkündür. İnsanlar genellikle ne kadar kilo vereceklerini kilo verme kapasitelerini bilmek isterler. Ancak bunun en sağlıklı hali bir diyetisyene danışmaktır. 2 ayda kaç kilo verilir sorusunun yanıtı insanın vücut tipine, cinsiyetine, boyuna ve yaşına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak ortalama olarak 60 kilo bir kişinin 1 haftada 1.5 kilo vermesi normaldir. Bunu 2 aya vuracak 60 kilogram bir kişinin 2 ayda 12- 15 kilo vermesi normaldir. Kilo arttıkça bu sayı artabilir, kilo azaldıkça azalabilir.

Spor Yaparak 2 Ayda En Fazla Kaç Kilo Verilir?

Spor yaparak ve diyet ile birlikte 60 kilo bir kişinin haftada 2- 3 kilo vermesi beklenebilir. Bunu da 2 aya vuracak olursak 16- 24 kilo verilebilir. Daha fazla kiloda olan bireyler için bu sayı 30'lu kilolara kadar çıkabilir. Ancak kilo verirken bir uzmandan yardım almak daha doğru olacaktır. Sağlıksız yöntemler ile fazla kilo vermeye çalışmak insanın hayatını riske atabilir ve sağlığını bozabilir. Bu nedenle diyet, yürüyüş ve spor ile bir uzman yardımı alarak kilo verilmesi en doğru olandır.