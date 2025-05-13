3 dakikada tertemiz olacak! Mikrodalga fırınınızı adeta yenileyecek o yöntem...

Temizlik zahmetli ve zaman alan bir iş olabilir. Ancak "Great British Bake Off" yarışmasının şampiyonu ve temizlik tutkunu Nancy Birtwhistle, mikrodalga fırınları zahmetsizce temizlemenin en pratik yolunu paylaştı. Üstelik ne ovmaya gerek var ne de kimyasal ürünlere! Tek ihtiyacınız olan şey ise oldukça basit...

Giriş Tarihi: 13.05.2025 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Birtwhistle, limonun sadece mutfakta değil, temizlikte de mucizeler yarattığını söyledi. "Eğer mikrodalganızı açtığınızda kötü bir koku geliyorsa ya da her yeri yemek sıçramışsa, bu yöntemle dakikalar içinde tertemiz hale getirebilirsiniz" diyen Birtwhistle, yöntemi şöyle anlattı:

Yarım limonları su dolu bir kaseye koyun ve mikrodalgaya yerleştirin. 2-3 dakika boyunca, suyun kaynamaya başladığını görene kadar çalıştırın. Bu işlem sırasında oluşan limonlu buhar, hem kötü kokuları gideriyor hem de kurumuş yiyecek artıklarını yumuşatıyor.