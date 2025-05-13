3 dakikada tertemiz olacak! Mikrodalga fırınınızı adeta yenileyecek o yöntem...

Birtwhistle, limonun sadece mutfakta değil, temizlikte de mucizeler yarattığını söyledi. "Eğer mikrodalganızı açtığınızda kötü bir koku geliyorsa ya da her yeri yemek sıçramışsa, bu yöntemle dakikalar içinde tertemiz hale getirebilirsiniz" diyen Birtwhistle, yöntemi şöyle anlattı:
Yarım limonları su dolu bir kaseye koyun ve mikrodalgaya yerleştirin. 2-3 dakika boyunca, suyun kaynamaya başladığını görene kadar çalıştırın. Bu işlem sırasında oluşan limonlu buhar, hem kötü kokuları gideriyor hem de kurumuş yiyecek artıklarını yumuşatıyor.
Mikrodalga içi buğulandığında kapıyı açmadan birkaç dakika bekleyin. Ardından bir bez yardımıyla içeriyi kolayca silebilirsiniz. Limonun doğal asidik yapısı, yağ ve kirleri çözerken, hoş kokusuyla da kötü kokuları etkisiz hale getiriyor.