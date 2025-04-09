3 ekip, 15 gün, tek kedi! Kirli'nin film gibi kaçışı ve hastanedeki son hali

Yaklaşık 15 gün boyunca ekiplerden kaçmayı başaran Kirli, 3 ekibin koordineli çalışmasıyla yakalanarak bakımevine götürüldü. Burada veterinerler tarafından bakıma alınan Kirli ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kedi, uzman ellerde sağlığına kavuşacak.

"İYİLEŞTİKTEN SONRA MAHALLEDEKİ VATANDAŞLARA TESLİM EDECEĞİZ"

Bakımevi çalışanı Orkut Ceylan, kedinin yakalanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bayağı uğraştırdı bizi. Etrafa saldırıyordu, arkadaşlarımız getirdi, tedavisi yapıldı." dedi.

Veteriner hekim Betül Koca da kedinin "acil durum" olarak bakımevine getirildiğini ve hemen tedavi altına alındığını anlatarak, "Boynunun altında derin lezyonlar oluşmuştu. Teslim aldık, muayenesi ve bakımları yapıldı." diye konuştu.

Kedinin yaşlı ve huysuz olduğunu aktaran Koca, "Vücut ısısı çok düşüktü. Uzun zamandır enfeksiyonla mücadele ettiği için vücuda enfeksiyon yayılması olmuş muhtemelen. Burada tedavisi yapıldı, yapılan tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. İyileştikten sonra da mahalledeki vatandaşlara teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.