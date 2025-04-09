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3 ekip, 15 gün, tek kedi! Kirli'nin film gibi kaçışı ve hastanedeki son hali

Düzce'de mahalle sakinlerinin sahip çıktığı yaralı kedi, belediyenin bakımevindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına dönecek. Karaca Mahallesi'nde hırçın tavırlarıyla bilinen ve mahalle sakinleri tarafından "Kirli" ismi verilen kedinin yaralı olduğu bilgisini alan Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi ekipleri, hayvanı yakalamak için çalışma başlattı.

AA
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:27
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3 EKİP, 15 GÜN, TEK KEDİ! KİRLİ’NİN FİLM GİBİ KAÇIŞI VE HASTANEDEKİ SON HALİ

Yaklaşık 15 gün boyunca ekiplerden kaçmayı başaran Kirli, 3 ekibin koordineli çalışmasıyla yakalanarak bakımevine götürüldü. Burada veterinerler tarafından bakıma alınan Kirli ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden kedi, uzman ellerde sağlığına kavuşacak.

"İYİLEŞTİKTEN SONRA MAHALLEDEKİ VATANDAŞLARA TESLİM EDECEĞİZ"

Bakımevi çalışanı Orkut Ceylan, kedinin yakalanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bayağı uğraştırdı bizi. Etrafa saldırıyordu, arkadaşlarımız getirdi, tedavisi yapıldı." dedi.

Veteriner hekim Betül Koca da kedinin "acil durum" olarak bakımevine getirildiğini ve hemen tedavi altına alındığını anlatarak, "Boynunun altında derin lezyonlar oluşmuştu. Teslim aldık, muayenesi ve bakımları yapıldı." diye konuştu.

Kedinin yaşlı ve huysuz olduğunu aktaran Koca, "Vücut ısısı çok düşüktü. Uzun zamandır enfeksiyonla mücadele ettiği için vücuda enfeksiyon yayılması olmuş muhtemelen. Burada tedavisi yapıldı, yapılan tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. İyileştikten sonra da mahalledeki vatandaşlara teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.