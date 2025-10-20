41 yıldır mührünü kimseye bırakmıyor! "Rakiplerimi farkla yenerek muhtarlık koltuğuna oturdum"

Muhtar seçilen Çelik, uzun yıllar süren bu görevi 39 yaşında yapmaya başladı. Çelik, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019'un ardından, 2024 seçimlerinde de galip gelerek 9. kez muhtarlık koltuğuna oturdu.

"RAKİPLERİMİ FARKLA YENEREK MUHTARLIK KOLTUĞUNA OTURDUM"

Emel Çelik, yaptığı açıklamada, 1984'teki yerel seçimlerde 4 erkek rakibine fark atarak seçildiğini anlattı.

Babasının yönlendirmesiyle başladığı muhtarlığı sevdiğini belirten Çelik, "İnsanları da çok sevdiğim için bu mesleği devam ettirmek istedim. Rakiplerimi farkla yenerek muhtarlık koltuğuna oturdum. Oturuş, o oturuş, 41 yıldır devam ediyorum." dedi.

Çelik, mahalleliyle iç içe olduğunu, hizmet etmenin, vatandaşların dertleriyle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Vatandaş evdeki durumunu, şikayetini bile bize söyleyebiliyor. Herkesin ablası, annesi oldum. Bu böyle devam etti, beni çok mutlu etti. Hatta bu seçimde adaylığımı koymayacaktım. Vatandaş, 'Bizi sakın bırakma, biz sensiz ne yaparız' dediği için tekrar aday oldum." diye konuştu.