46 yıldır mesleğini "aşkla" yaşatıyor!

Gelişen teknoloji ve hazır giyim sektörünün artışına rağmen terziliğe devam eden Dönmez, mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak için de çaba gösteriyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Sadettin Dönmez, 46 yıl önce başladığı terzilik mesleğini hala büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Şimdi 57 yaşında olan Dönmez, 11 yaşında çırak olarak girdiği mesleğinde, 23 yaşında kendi dükkanını açtı.

"MESLEĞİMİ ÇOCUKKEN SEVDİM"

Üç çocuk babası Dönmez, mesleğini çok sevdiğini ve sağlığı elverdikçe devam ettirmeyi düşündüğünü söyledi.

Çocukluk yıllarında babasının elinden tutup ünlü ustaların yanına bıraktığını anlatan Dönmez, mesleğe olan sevgisini şu sözlerle ifade etti:

"Babam beni 11 yaşında elimden tutup 'Eti senin kemiği benim' diyerek ustaların yanına bıraktı. Selahattin Gencer ve Mustafa Ürkütlü ustalarımdan Allah binlerce kez razı olsun. Elimize iğneyi ipliği verip bizi meslek sahibi yaptılar. Biz de onlardan aldığımız emaneti sürdürüyoruz. Yetiştirdiğim bir çırağımın kendi dükkanını açması beni çok mutlu etti. Gençlerimiz sabırlı olup iş öğrensinler, mesleklerimiz yok olmasın."