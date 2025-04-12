5 yaşındaki çocuğu için başladı, şimdi tüm dünya onun ürünlerini giyiyor!

Evli ve 1 çocuk annesi 39 yaşındaki Çapkın, eşinin iş değişikliği dolayısıyla 4 yıl önce Düzce'ye taşındı.

Düzce'de yaşayan Sevgi Çapkın, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kursunda aldığı dikiş ve nakış eğitimiyle evinde atölye kurarak iş sahibi oldu.

Burada hem boş zamanını değerlendirmek hem de eşine destek olmak için araştırmalar yapan Çapkın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün dikiş ve nakış kursuna katıldı.

Bu sırada o dönemde 5 yaşında olan çocuğu için organik giysi arayışına giren Çapkın, zamanla doğal, nefes alabilen, hafif ve yumuşak dokusuyla bilinen kumaşlara yöneldi.