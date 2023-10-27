Günümüzde yürüteç kullanımı oldukça fazladır. Fakat uzmanlara göre yürütece binmenin bazı dönemleri bulunmaktadır. Bu dönemler dışında yürütece bindirmek bebekler için olumsuz etkiler yaratabilir. Her bebeğin gelişimi farklılık gösterebileceği için bebeğinizin durumunu değerlendirdikten sonra yürüteç aşamasına geçebilirsiniz. Durum böyle olunca pek çok anne baba 6 aylık bebek yürütece konur mu, kız ve erkek bebekler 6 aylıkken yürütece binebilir mi öğrenmek istiyor.

6 Aylık Bebek Yürütece Konur Mu?

Yürüteçler 4 aydan itibaren bebeklerin kullanımı için tasarlanmıştır. Her bebeğin gelişimi farklılık gösterebileceği için bebeğinizin durumunu değerlendirdikten sonra, bir uzman görüşü ile yürüteç aşamasına geçebilirsiniz. Fakat genel olarak bakıldığında bebekler 6 aydan sonra emeklemekte, 1 yaşından sonra ise yürümeye başlamaktadır. Bebeklerin ilk adımlarını atabilmeleri için karın üstü zaman geçirme, kendini yukarı çekme ve dönmeyi öğrenme gibi bazı şeyleri öğrenmeleri gerekmektedir. Anne ve babaların yürüteçlerin hangi dönemde kullanılması gerektiğini iyi bilmesi gerekmektedir Bu süreçte doktorunuz ile görüşerek yürüteç ile uygun olup olmadığını araştırabilirsiniz. Bununla birlikte yürümeyi öğrenmiş bebeklerin yürüteç kullanmaması gerekmektedir.

Kız ve Erkek Bebekler 6 Aylıkken Yürütece Binebilir Mi?

Kız ve erkek bebekler 6. aydan itibaren gelişim durumlarına göre uzman görüşü sonrası yürüteç aşamasına geçebilir. Çünkü bir bebeğin yürüteci kullanabilmesi için başını mutlaka sabit bir şekilde tutuyor olması ve yürüteçteyken ayaklarının yere sağlam basması gerekmektedir. Bu sayede bebekler ayaklarını hareket ettirerek ayaklarını nasıl iteceğini kendisi keşfedecektir.

Bebeklerin bir kısmı 6.aydan itibaren emeklemeye başlayabilir. Bu süreçte doktorunuz ile görüşerek kız ya da erkek bebeğinizin yürüteç için uygun olup olmadığını araştırabilirsiniz. Yürüteç kullanmaya başlayan bebeğiniz, zamanla tüm evi gezerek bundan büyük bir keyif alır. Uzmanlara göre bebeğinizin bir şeylere çarpıp düşmemesi ya da mutfak gibi tehlikelerin olabileceği yerlerde dolaşmaması için, onu yürütece bindirdiğinizde gözünüz hep üstünde olmalıdır.