7 yıldır anne olacağı anı dört gözle bekliyordu! Hasretini 3 kardeşe umut olarak dindirdi...

Sağlık sorunları nedeniyle yıllardır anne olma hasreti çeken Filiz Karamanlı, Adana'da koruyucu aile uygulamasıyla üç çocuğa yuvasını açtı. Kardeşlerin birlikte büyümesine vesile olan Karaman, annelik duygusunu ikisi kız biri erkek üç kardeşle tattı.

Adana'da sağlık sorunları nedeniyle yıllarca çocuk sahibi olamayan Filiz Karamanlı, 7 yıl önce koruyucu aile olduğu 3 kardeşle annelik duygusunu tattı.Merkez Seyhan ilçesinde ikamet eden 50 yaşındaki emekli Filiz Karamanlı, biyolojik nedenlerle çocuk sahibi olamadığı için yıllarca evlat hasreti yaşadı. Eşinden ayrıldıktan sonra tek yaşamaya başlayan Karamanlı, koruyucu aile olan komşusundan etkilenerek evini çocuklara açmaya karar verdi. Karamanlı, 2018'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından 1, 5 ve 9 yaşlarındaki üç kardeşe koruyucu aile oldu. Annelik duygusunu tatmanın mutluluğunu yaşayan Karamanlı, 7 yıldır yuvasını şenlendiren ikisi kız üç çocukla yakından ilgileniyor.

"ÇOCUKLAR HAYATIMA SEVGİ VE GÜZELLİK KATTI" Filiz Karamanlı, çocuk sahibi olma hayalini koruyucu ailelik uygulamasıyla gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Çocukların gelişiyle hayatının güzelleştiğini belirten Karamanlı, "Her zaman 'benim de çocuğum olsa, o duyguyu tatsam' diye düşünüyordum. Bu mutluluğu koruyucu aile olduktan sonra tattım. Sorumluluk almayı öğrendim. Artık sabahları kalkmak için sebebim var çünkü üç çocuğum var. Çocuklar hayatıma sevgi ve güzellik kattı." dedi.