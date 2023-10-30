9 Aylık Bebek Kaç Saat Uyur? 9 Aylık Bebek Uyku Düzeni Nasıl Olur, Günde Kaç Saat Uyumalı?

Bebekler uyurken hareketsiz haldeki kasları çalışmaya başlar. Uyku, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi ve enerji depolamaları için oldukça önemlidir. Beyin hücresi bağlantıları uyurken artar ve büyük ölçüde bu sırada gelişir. Sinir sistemlerinin altyapısı için bu bağlantılar oldukça önemlidir. Öğrenme becerileri ve hafızaları da buna bağlıdır. 9 aylık bebek kaç saat uyur, uyku düzeni nasıl olur ve günde kaç saat uyumalı önemli hususlardır.

9 Aylık Bebek Kaç Saat Uyur?

Bebekler için düzenli uyku, zihinsel ve fiziksel gelişimleri için oldukça önemlidir. Yeterli beslenme ve uyku, sağlıklarını doğrudan etkileyen temel unsurlardır. Beyin fonksiyonlarının gelişimi için hem gece hem de gündüz uyumaları gerekir. 9 aylık bir bebek, emekleyebilir, yerlerde sürünebilir, yuvarlanabilir, yere düşen nesneleri eğilerek toplayabilir ve top oynayabilir. Bazı 9 aylık bebekler, hızlı olmasa da yavaşça yürüyebilir, düşebilir ve yardım almadan kendini kaldırabilir. Ayrıca bir yere tutunmadan bir süre ayakta kalabilir ve dik durabilir. Geceleri ise yaklaşık 11 saat uyuyabilirler. Gün içinde aralıklarla 2-3 saat uykuya dalarlar. Eğer diş çıkarıyorlar ise uykularında huzursuz olarak sık sık uyanırlar. Bu yüzden, uyandıktan sonra hemen uyutulmaları gerekir. Bunun için sakinleştirici düşük frekanslı seslerden faydalanılabilir.

9 Aylık Bebek En Geç Kaçta Uyumalıdır?

Bebeklerin uyku düzenlerinin sağlanması için yattıkları ve uyandıkları saatlere dikkat edilmesi şarttır. Bir bebek 15:00'ten önce uyandıysa akşam en geç 19:00 gibi yatırılmalıdır. Aksi halde uyuyana kadar yorulabilir ve huzursuz olabilir. Bundan dolayı geceleri daha fazla uyanmaya başlar. Bu dönemde bebekler, günde en az iki kere gündüz uykusuna yatar. Ancak gündüz uykusuna dalmadan önce huzursuzlanıp ağlıyorsa veya kısa sürede uyanıyorsa artık uykuya ihtiyaç duymadığı anlaşılabilir. Bu durum, genellikle 12-18 aylık bebeklerde sık görülür, ancak bazılarında 9. veya 10. ayda başlar.