9 yaşında hayran bırakan azim öyküsü! Depremde sağ kolunu kaybetti masa tenisinde hayat buldu

Masa Tenisi Antrenörü Ahmet Faruk Yüzer ise "Ertuğrul, depremde sağ kolunu kaybetti. Sağ kolu, aktif olarak kullandığı koluydu. Sol kolunu geliştirmek için bu spora yönlendirdik. Spor onun için çok faydalı oluyor, dikkatini artırıyor ve birçok yönden katkı sağlıyor." dedi.

Ertuğrul Ekinci de masa tenisi sayesinde hayata tutunduğunu kaydetti.