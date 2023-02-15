Afet bölgesine ilk giden sağlıkçılar anlattı: "Enkaz altında çıkanlar yüzümüzü okşuyor"





"ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN BEBEĞE BAKARKEN KENDİ ÇOCUĞUMU GÖRDÜM"



Yaşadıklarını anlatan Paramedik Ertuğrul Cinsoy, "6 Şubat tarihinde gece 4 buçuk civarı bir telefon ile yatağımızdan kalktık. Hemen başhekimlik binamıza geldim. Araçlarımızı ve arkadaşlarımızı hazırladık. 06.00'da Samsun'dan çıkış yaptık. Olumsuz hava şartları ve ikinci büyük depreme yolda yakalandık. Çok şükür kazasız belasız ulaştık. Bizler mobil müdahale aracımızı Kahramanmaraş'a bırakarak, oradaki bir ambulans ile sağlık hizmet vermeye başladık. Depremin 30. saatinde Elif Duru kızımıza ulaştık. Minik Elif Duru'yu en uygun sağlık kuruluşuna götürdük.

Yolda kendisi ile konuştuk. Kendisi bize 'Bizim evimiz yıkıldı biliyor musun, babamla birlikte tavanın altında kaldık. Abiler geldi bizi kurtardılar' dedi. 'Olsun kızım yenisi yapılır, daha güzel bir eviniz olur' diyebildik. Sadece dilimiz buna döndü. Daha sonra biz iller arası sevkler yaptık. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ileri aşama tedavileri yapılması için hastanelere götürdük. Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda görevimizin sonladığını yeni ekiplerin geleceğini öğrendiğimiz gün nasip ki bir çocuğun kurtarılması ile başlayan hikayemiz başka bir çocuğun kurtarılmasıyla son buldu. 159. saatte bir bebeğimiz çıktı. Biz o çalışmanın yakınında sağlık tedbiri olarak beklemekteydik. Bebeğimiz enkazdan çıkarıldı ve bize teslim edildi. Ona dokunabilmek dünyanın en güzel hazzıydı. Dünyanın en mutlu insanı biz olduk. Yavuz Selim bebeğe bakarken kendi çocuğumu gördüm. Hastaneye ulaştığında ona müdahale yapılırken uzaktan bakıyordum ve kendi kızım geldi gözümün önüne. İyi ki UMKE'yim" dedi.