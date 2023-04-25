Ağız Kokusu Nasıl Geçer? Sürekli Olan Nefes ve Ağız Kokusu En Hızlı Nasıl Giderilir?

Ağız kokusu nasıl geçer sorusunun cevabını öğrenerek bu konuya pratik çözümler bulabilirsiniz. Nefes kokusu nasıl giderilir, bu kokudan rahatsız olanların araştırmak isteyeceği bir husustur. Sürekli olan ağız kokusu nasıl giderilir konusunu doğal ve ilaç çözümleri kapsamında inceleyebilirsiniz. Doğal yollarla ağız kokusu nasıl geçirilir sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ağız Kokusu Nasıl Geçer?

Ağız kokusu, sosyal ortamda insanı rahatsız edici bir durum olduğu gibi bir kısım sağlık sorunlarının da habercisi de olabilir. Söz konusu problemi yaşayan kişiler, ağız kokusunu giderme yollarını da merak ederler. Öncelikle ağız kokusunun neden kaynaklı olduğunun araştırılması gerekir. Sucuk, sarımsak ve soğan gibi kokulu yiyecekler ağız kokusu yapar. Bunun yanında geniz akıntısı ve ağız kuruluğu gibi sorunlar da nefes kokusuna neden olabilir.

Ağız kokusu ile karşılaşan kişiler, öncelikle doğal yöntemleri tercih ederek bu durumun üstesinden gelmelidir. Ağız kokusunun doğal çözümleri için aşağıdaki uygulamaları deneyebilirsiniz.

Tarçın, direkt olarak tüketilebileceği gibi yemeklere de katılırsa ağız kokusunu giderir.

Düzenli su tüketimi, ağız kuruluğunu giderecek ve nefes kokusunun yok olmasını sağlayacaktır.

Limon kabuğu, maydanoz, kahve tanesi gibi yiyecekler, baharatlı yiyeceklerin nede olduğu kokuyu ortadan kaldıracaktır.

Yemek tüketiminin ardından dişler fırçalanmalıdır.

Yemeklerden Türk kahvesi içmek, ağız kokusunu giderir.

Yemek sonrasında karanfil çiğnemek, ağız kokusu için çok faydalıdır.

Yoğurt, ağız kokusunu azaltmada çok etkilidir.

Nane çayı, ağız kokusunu azaltacaktır.

Sürekli Olan Ağız Kokusu Nasıl Giderilir?

Sürekli ağız kokusunun nedeni, ağız içine kadar gelen mide asidi ve çeşitli bakteriler olabilir. Bu konuda doktor muayenesine gitmeniz faydalı olacaktır. Kullanılacak ilaçlarla ağız içindeki zararlı asit ve bakteriler yok edilebilir. Bu sayede ağız kokusu da geçecektir. Diş eti hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir.