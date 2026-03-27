Ağrı'da küçükbaş hayvanların karlı dağlarda "tek sıra" beslenme yolculuğu

Bölgede baharın gecikmesi, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların işini daha da zorlaştırıyor.

Erken saatlerde küçükbaş hayvanlar, karla kaplı dağlar arasında tek sıra halinde beslenme alanlarına götürülüyor.

Hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gün boyu yoğun çaba harcayan besiciler, tüm zorluklara rağmen sürülerini sağlıklı şekilde besleyebilmek için her gün aynı güzergahta yolculuğunu sürdürüyor.

Karlı dağlarda tek sıra halinde ilerleyen sürülerin zorlu yolculuğu, dronla görüntülendi.

"böyle giderse nisan sonu ancak baharı görürüz"

Besicilerden Felit Akbaş, son yılların en zorlu kışlarından birini yaşadıklarını söyledi.

Kar kalınlığının fazla olduğunu belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mart sonu gelmesine rağmen karlar daha erimedi, sıkıntılı geçiyor. 1981-1982 yıllarında bu kadar fazla kar vardı. Bu sene çok zor geçti. Hayvanlarımıza sabah ve öğleden sonra ot veriyoruz. Yukarıda biraz kar erdiği için hayvanlarımızı oraya götürüyoruz. Komşumuz Iğdır'a baksan orası yaz gibi ama Ağrı kışın ortasında sanki. Mart ayının sonundayız ama ovada 80 santimetreden fazla kar var. Böyle giderse nisan sonu ancak baharı görürüz."

Akbaş, tüm zorluklara göğüs gererek bölgede hayvancılık yapmaya devam edeceklerini vurguladı.