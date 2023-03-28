Günümüzde astrolojiye ve burçlara merakı olan çok sayıda insan vardır. Çoğu kişi hem astroloji hem de kendi burcuyla ilgili bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Akrep burcu özelliklerini taşıyan kişilerde bu burcun hangi elemente dâhil olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Bu yazımızda sizler için akrep hangi element, akrep burcu hangi element grubunda yer alıyor gibi soruların cevaplarını derledik.

Akrep Hangi Element?

Çok sayıda insan burçlara inanmakta ve burçlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiye sahip olmayı istemektedir. Son dönemlerde en merak edilen burçlardan biri akrep burcudur. Özellikle akrep burcu elementi çok sık araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 23 Ekim ile 22 Kasım tarihleri arasında doğanlar akrep burcuna bağlıdır. Akrep burcunun elementi su olarak bilinmektedir. Bu burca sahip olanlar özellikle enerjik tavırlarıyla dikkat etmektedir.

Akrep Burcu Hangi Element Grubunda Yer Alıyor?

Her burcun ayrı bir yönetici gezegeni vardır. Akrep burcunun yönetici gezegeni Plüton olarak bilinmektedir. Akrep burcuna sahip olan kişiler yerlerinde duramayacak kadar yüksek enerjiye sahiptir. Bu yüksek enerjileri bağlı bulundukları yönetici gezegenlerinden gelmektedir. Hava, ateş, su ve toprak olmak üzere toplam dört element mevcuttur. Akrep burcu bu elementler arasında su elementi grubuna girmektedir. Ayrıca akrep burcunun uğurlu taşları taş ve opal, uğurlu sayısı ise 9 olarak öne çıkmaktadır.