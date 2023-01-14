Anne - kız hayallerine birlikte yürüdüler! Hemşire anne ve doktor kızı aynı hastanede

"Onunla aynı hastanede beraber çalışmanın beni bu kadar çok heyecanlandıracağını düşünmemiştim. Gerçekten çok özel bir duygu. Kızımın eğitim, sosyal hayatı ve akademik başarıları her zaman iyi olmuştur. Bizi her zaman gururlandıran bir çocuktu, şimdi kendi memleketinde hekim olması, bizim bölgemizin coğrafi şartlarını, insanların yaşam koşullarını bilmesi, empati yapabilmesi, onu bu konuda da avantajlı duruma getirdi."

Çiğdem Ataman ise 18 yıl hemşirelik yaptığını, son 5 yıldır da Gümüşhane Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak göreve devam ettiğini söyledi.

Ataman, yakın arkadaşlarından "Keşke biz de bu durumda olsak" diye imrenenlerin olduğunu ifade ederek, "Hastalardan da bizim köylü, bizim akrabamız, bizim komşumuzun kızı, bizim arkadaşımızın kızı gibi olumlu tepkiler alıyoruz. Hastaların da böyle kendi çocuklarıymış gibi bağrına basmaları, yakın görmesi bizi mutlu ediyor." dedi.

Bazen duygusal yaklaştığı zamanlar olduğunu belirten Ataman, "Direkt bir amir memur ilişkisi değil de 'Yemek yedi mi, üşüdü mü?' gibi annelik duygularıyla tepkilerim oluyor. Kızımla aynı hastanede çalışmanın gurunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.