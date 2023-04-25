Anne Sütü Nasıl Saklanır? Anne Sütü Saklama Koşulları Neler, Buzlukta Ne Kadar Süre Muhafaza Edilir?

Anne sütü bebeğin gelişimi için en önemli besindir. Anne ilk 6 ay bebeğini yalnızca anne sütü ile beslemeli 2 yıla kadar da anne sütüne devam edilmelidir. Bazı anneler günün her saatinde bebeğinin yanında olamayabilir. Bu nedenle sütlerini sağıp bebeklerine verirler. Sütünü sağıp bebeğine vermek isteyen anneler ve anne adayları "Anne sütü nasıl saklanır, anne sütü saklama koşulları neler, nerede saklanır, nasıl muhafaza edilir?" sorularının yanıtlarını ararlar.

Anne Sütü Nasıl Saklanır?

Sağılmış anne sütü, bu amaçla üretilmiş steril poşet, kaplarda ya da önceden kaynatılmış cam kavanozlarda saklanabilir. Konulan malzemenin steril olması oldukça önemlidir. Oda ısısında 24- 26 derecede 3- 4 saat, buzdolabı içerisinde 2- 4 gün, derin dondurucuda ise 3- 6 ay saklanabilir. Ancak anne sütünün çok bekletilmeden tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Sütü kullanmadan ısıtılmalı ya da çözdürülmelidir. Bunu yapmak için anne sütü direkt olarak ısıya maruz bırakılmamalı benmari usulü ile ısıtılmalıdır.

Anne Sütü Saklama Koşulları Neler?

Anne sütünün saklama koşulları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kitapçığa göre; oda sıcaklığında 19- 26 derecede 3 saat, buzdolabında 0- 4 derece 3 gün, derin dondurucuda -18 derecede 3 ay saklanabilir şeklindedir. Süt odada bekleyecekse direkt güneş ışığı almamalı, oda çok nemli ve sıcak olmamalıdır.

Buzlukta Anne Sütü Ne Kadar Süre ve Nasıl Muhafaza Edilir?

Buzlukta donmuş olarak muhafaza edilmek istenilen anne sütü, steril anne sütü poşetlerinde ya da bunun için üretilmiş olan steril kaplarda saklanmalıdır. Saklanan anne sütü 3- 6 ay içerisinde tüketilmeli, yapılabiliyorsa daha hızlı bir şekilde tüketilmelidir. Ayrıca donmuş olan anne sütünün eritilmesi için direkt ısıya maruz bırakılmadan benmari usulü eritilmeli gerekli ısıya gelince bebeğe verilmelidir.