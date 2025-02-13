Annesi adeta ikinci kez doğurdu! Minik Azra annesinin böbreğiyle hayata böyle tutundu...

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan çocukların mutlaka çocuk nefrolojisine görünmeleri gerektiğini vurgulayan Nalçacıoğlu, "Tek böbreği olan bir hasta hayatını devam ettirebilir. Hastamızın tek böbreği vardı ama o böbreğinde de sıkıntı olması nedeniyle kronik böbrek hastalığı süreci ilerledi." dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Abdulmetin Ergün de Azra'nın 1,5 yıldır son dönem böbrek yetmezliği yaşadığını, yapılan testler sonrasında nakile uygun görüldüğünü belirterek, "Başarılı bir operasyon yapıldı. Sonrasındaki kontrollerinde böbrek değerleri düzeldi. Yüz güldürücü sonuç aldığımızı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.