Annesine yardımcı olmak için girdiği mutfaktan kebap ustası olarak çıktı!

Küçük yaşlarda hasta annesine yardım etmek için girdiği mutfakta hayatı değişen Meryem Güdül, aşçı olan babaannesinden ilham alarak kebap ustası olmaya karar verdi. Deneyim kazanmak için birçok lokantada yardımcı aşçı olarak çalışan Güdül, ustalardan kebabın püf noktalarını öğrendi.

Çukurova bölgesine ait farklı kebap lezzetlerini yerinde öğrenen Güdül, çeşitli mutfaklarda da kendisini geliştirdi. Şefinin hastalanması üzerine geçici olarak verilen ocakta ustasını aratmayan Meryem Güdül, kebap ustalığında kendisini kanıtladı.

Güdül, 2015 yılında Ankara'dan taşındığı Eskişehir'de de restoranlarda çalıştıktan sonra kendi işletmesini açmaya karar verdi. Ustalığına ve yeteneğine güvenen Güdül, bu yılının başında yaptığı birikimlerle kebap lokantasını açtı.

Yaptığı kebaplarla beğeni toplayan Güdül, destek olmak için kız öğrencilerle çalışmaya da özen gösteriyor.

- "ÇUKUROVA LEZZETLERİYLE ESKİŞEHİRLİLERİ TANIŞTIRMAK İSTEDİM"

Evli ve 3 çocuk annesi Güdül, lokantasına öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, işletmesi aracılığıyla birçok yeni dost edindiğini söyledi.

Memleketi Mersin'deki Çukurova lezzetini bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini anlatan Güdül, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda Çukurova'da yediğim dürümün tadına, deneyerek nihayet ulaştım ve bu lezzeti Eskişehirlilerle tanıştırmak istedim. İnsanlar Çukurova'da nasıl besleniyor, neler yiyor bunları göstermek istedim. Bu lokantayı açmadan önce ayın başı, ortası ve sonunda dükkanın önüne tabiri caizse 'kamp kurdum'. Buradan geçen kişileri tek tek saydım, saat başı kaç kişi geçiyor onu hesapladım. Buradan geçen insanlara, öğrencilere ne yemek istedikleriyle ilgili sorular sordum. Öğrenciler ise bu civarda Adana dürüm yapan bir yer olmadığını söylediler, ben de bu yönde bir girişim yaptım."

- "ELİMİN LEZZETİNE VE USTALIĞIMA GÜVENİYORUM"

Meryem Güdül, ailesiyle geçirdikleri trafik kazası nedeniyle zor günler yaşadıklarını ancak yeniden ayağa kalktıklarını dile getirdi.

Eşiyle birlikte zorlukların üstesinden geldiklerine değinen Güdül, şunları kaydetti:

"Elimin lezzetine, ustalığıma her şekilde inanıyorum, güveniyorum. Kadınların mücadeleyi bırakmadan benim gibi ayağa kalkmasını istiyorum. Eskişehir'deki tek kadın dürümcüyüm. Kadınların yılmamasını, mücadele etmesini istiyorum. Her zaman yeni şeyler öğrenip, kendimi geliştirmeye çabaladım. Benden daha iyi şeflerle karşılaştığımda onları takip edip eksiklerimi gidermeye çalıştım. En küçük yardımcıdan bile bir şeyler öğrendim. Bir kadın mutfakta daima öğrenmeli."

Güdül, iş yerinde çoğunlukla öğrenci ve genç kadınları istihdam ettiğini vurguladı.

İşletmesinde çoğunlukla kadınları istihdam ettiğini dile getiren Güdül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların elinden her iş gelir. Ancak bazı kadınlar sesini duyuramıyor. Mahallemde bile sesi çıkmayan, şiddet gören kadınlar vardı. O kadınlarımızla birlikte işletmemi şubeleştirmek istiyorum. Hepsinin başında kendi yetiştirdiğim kadınları yetkilendirmek istiyorum. En büyük hedefim zorluklar yaşayan kadınlara bu şekilde bir umut olmak. Gelecekte büyük bir işletme olduğumda gelirlerimin bir kısmını da kadın kuruluşlarına bağışlayacağım."

Güdül'ün iş yerini sosyal medya aracılığıyla bulduğunu belirten müşterilerden Ahmet Servet Keskin ise kadın bir kebap ustasını görünce şaşırdığını belirterek, "Desteklemek amacıyla geldim. Oldukça lezzetli, çok beğendim. Yediğim tüm kebaplar arasında en güzeli olduğunu söyleyebilirim. Memnun kaldığım için ikinci porsiyonu da yedim." dedi.