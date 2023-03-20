Annesiyle aynı anda hamile kalan kadın anlattı: "Bu bizi daha da yakınlaştırdı...."

Rebecca, tüm cesaretini toplayıp annesine büyük haberi verdi ancak sürprizler burada bitmedi, Jayne de hamileydi.
Rebecca'nın büyükanne ve büyükbabası ise bu durumu gerçekten iyi karşıladı, ancak bazı yabancılar o kadar nazik değildi. Buna karşın anne kız aynı zamanlarda hamile olmanın onları daha da yakınlaştırdığını söylüyor. Jayne, Rebecca'nın evini kendi evinden görebileceği kadar yakında, sadece 1,5 km mesafede yaşıyor. Rebecca, "İki hafta arayla bebeklerimiz oldu. Eskiden de yakındık ama yaşımız ilerledikçe daha da yakınlaştık" dedi. Şu anda sekiz, beş ve üç yaşında üç çocuğu var.
Büyürken, annesinin "her zaman yanında" olduğunu ve şimdi aralarındaki yakın bağın çocuklarına da geçtiğini söylüyor. Rebecca'nın erkek kardeşi ve kızı arasında sadece 17 gün var ve çok yakınlar. Rebecca annesine hamilelik haberi verdiği anı şöyle anlatıyor: " Aynı zamanda hamile kalmamız tamamen tesadüftü. Annem yaklaşık iki yıldır bir bebek için uğraşıyormuş ancak ben denediğini bilmiyordum. O zamanlar 19 yaşındaydım, bu yüzden bebek sahibi olmayı planlamıyordum ve ona 'sana birşey söylemem gerekiyor' dediğimi hatırlıyorum ve o, anında tahmin etti ve bana hamile olup olmadığımı sordu. Ve ardından bana dönüp 'sanırım ben de hamileyim' dedi. Ona, "anneanneme tekrar büyükanne olacağını söylemesi gerektiğini" söyledim. "Ve bir de büyük büyükanne."
"Hastane randevularımızı bile aynı saatte aldık çünkü doğum tarihlerimizin arasında sadece iki hafta vardı. Annemin beşinci, benim ilk bebeğimdi. Bu yüzden ona canımı sıkan şeyleri anlatıyordum ve bana bunun normal olduğunu söylüyordu. Bu sayede süreci daha kolay atlattım. Kızım doğduktan sonra emzirme konusunda yardıma ihtiyacım vardı. Annemin orada olması güzeldi. Bu konuda uzman sayılabilir. Hamileyken ve yeni doğum yaptığımda ondan aldığım destek oldukça fazlaydı. Kızım ve erkek kardeşim daha çok birbirlerini kardeş gibi görüyor."
"Süpermarkete gittiğimizde insanlar ikiz olup olmadıklarını soruyorlardı. Biz de onların dayı ve yeğen olduklarını söylediğimizde hepsinin suratında bir şok ifadesi belirirdi. O kadar yakınlar ki, kelimenin tam anlamıyla ikiz gibiler. Annemle benim aramda olduğu gibi onların da arasında güçlü bir bağ var." Neyse ki ailelerinin tepkisi güzeldi, ancak dışarıdayken bazı insanların ikisinin de belirgin karınlarla dolaşması bazı fısıldaşmalara neden oldu. "Ben de ikimizin de hamile olduğu gerçeğine değinerek Facebook'ta hamileliğimizi duyurdum. Sadece 'etrafta bizi görürseniz, ikimizin de bebeği oluyor' yazdım ve insanlar bu konuda oldukça iyi davrandılar'. Rebecca, "Asla aşırı derecede olumsuz bir şey yaşamadık" dedi.
Jayne, Rebecca'nın muhtemelen ondan bıktığı konusunda şaka yaparak "her şeyi birlikte yaptıklarını" söylüyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: "Çok iyi gidiyor, çocuk bakımında birbirimize yardımcı oluyoruz. Pek çok insan bilerek aynı anda hamile kaldığımızı düşünüyor. Ancak bunun nasıl olabileceğinden emin değilim. Annem ve babamı oturup 'Bil bakalım ne oldu, aynı anda bir torun ve torununuzun torunu olacak'." dedim Yine de çok iyi karşıladılar.