Annesiyle aynı anda hamile kalan kadın anlattı: "Bu bizi daha da yakınlaştırdı...."

"Hastane randevularımızı bile aynı saatte aldık çünkü doğum tarihlerimizin arasında sadece iki hafta vardı. Annemin beşinci, benim ilk bebeğimdi. Bu yüzden ona canımı sıkan şeyleri anlatıyordum ve bana bunun normal olduğunu söylüyordu. Bu sayede süreci daha kolay atlattım. Kızım doğduktan sonra emzirme konusunda yardıma ihtiyacım vardı. Annemin orada olması güzeldi. Bu konuda uzman sayılabilir. Hamileyken ve yeni doğum yaptığımda ondan aldığım destek oldukça fazlaydı. Kızım ve erkek kardeşim daha çok birbirlerini kardeş gibi görüyor."

"Süpermarkete gittiğimizde insanlar ikiz olup olmadıklarını soruyorlardı. Biz de onların dayı ve yeğen olduklarını söylediğimizde hepsinin suratında bir şok ifadesi belirirdi. O kadar yakınlar ki, kelimenin tam anlamıyla ikiz gibiler. Annemle benim aramda olduğu gibi onların da arasında güçlü bir bağ var." Neyse ki ailelerinin tepkisi güzeldi, ancak dışarıdayken bazı insanların ikisinin de belirgin karınlarla dolaşması bazı fısıldaşmalara neden oldu. "Ben de ikimizin de hamile olduğu gerçeğine değinerek Facebook'ta hamileliğimizi duyurdum. Sadece 'etrafta bizi görürseniz, ikimizin de bebeği oluyor' yazdım ve insanlar bu konuda oldukça iyi davrandılar'. Rebecca, "Asla aşırı derecede olumsuz bir şey yaşamadık" dedi.