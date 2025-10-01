Arkadaşları ona “Assolist Cemal” diyor! Huzurevini şarkılarıyla hem ağlatıyor hem güldürüyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1951 yılında dünyaya gelen Şener, 1958'de ailesiyle İstanbul'a göç etti. Gençlik yıllarında çalıştığı restoranlarda sahne alan Zeki Müren, Adnan Şenses ve Arif Şentürk gibi sanatçılardan etkilenen Şener, müziğe olan ilgisini artırdı.

Şarkı söylerken yaptığı mimik ve hareketlerle de ilgi gören Şener, huzurevinde farklı bir atmosfer oluşturuyor.

Sanatçıların repertuvarını ezberleyen Şener, 7 yıldır kaldığı huzurevinde mini konserler düzenliyor. Huzurevi sakinlerinin "Assolist Cemal" diye hitap ettiği Şener, kimi zaman arkadaşlarını duygulandırıyor kimi zaman ise neşelendiriyor.

"ŞARKILAR BANA ZEVK VERİYOR, HÜZÜNLERİMİ BERTARAF EDİYOR"

Şener, şarkıları seslendirirken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Bir çocuk ile dört torun sahibi olduğunu aktaran Şener, gençlik yıllarında çok güzel bir hayatının olduğunu anlattı.

Genç yaşta İstanbul'da restoranlarda garson olarak çalışmaya başladığını ifade eden Şener, "Şarkıları da orada öğrendim. Assolistler, şarkıcılar, sanatçıların hepsiyle çalıştım. Hepsinin tavırlarını, sahneye çıkışlarını, el ve hareketlerini orada öğrendim. Şimdi şarkılarımı okurken onlardan ilham alıyorum." diye konuştu.