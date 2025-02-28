Artık gıdalarla mucizeye imza attılar: Hem kazanıyorlar, hem can kurtarıyorlar!

"İLİMİZDE ÖNCÜ KONUMDAYIZ"

Patentini aldıkları SİMA mamalarına Sivas Belediyesi haricinde de taleplerin yoğun olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Meslek liselerinde uygulamalı eğitim esastır, biz de bu esas doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üretim gerçekleştirdiğimiz bu sektörde ilimizde öncü konumdayız. Bizim haricimizde sektörde bu çalışmaları yürüten herhangi bir girişimci bulunmuyor. Bu yönüyle kendimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimize gerekli bilgi, beceri ve deneyimler kazandırıyoruz. Aynı zamanda sektörün aradığı yetişmiş insan yetiştirerek onların sektörde yer almasını amaçlıyoruz. Bir nevi bu öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz."