Astım hastalarının gizli şifası! Bu mağaraya akın akın geliyorlar

Alanya'da, 1948 yılında iskele inşaatı için kullanılmak üzere taş ocağı açılırken dinamit patlatılması sonucu tesadüfen keşfedilen Damlataş Mağarası, şifa arayan astım (nefes darlığı) hastalarının da ilgi odağı oldu. Mağaranın içindeki yüksek nem oranı, sabit 22 derece sıcaklık ve temiz hava, özellikle astım hastalarının rahat nefes almasına yardımcı oluyor.

Astım hastaları, doktor tavsiyesiyle mağaraya gelerek belirli bir süre burada vakit geçiriyor. Binlerce yılda oluşan dikit ve sarkıtlarıyla dikkat çeken Damlataş Mağarası, Alanya'nın doğal güzellikleri arasında öne çıkıyor. Yaz aylarında artan ziyaretçi sayısıyla bölge turizmine önemli bir katkı sağlayan mağara, hem sağlık turizmine hem de doğa tutkunlarına hitap ediyor. Yerli ve yabancı turistler, mağaranın mistik atmosferinde gezinerek hem fotoğraf çekiyor hem de doğanın binlerce yıl süren bu muhteşem sanat eserlerini yakından inceleme fırsatı buluyor.



Geçen yıl 360 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı bu yıl ilk 8 ay ise yaklaşık 180 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin yüzde 55'lik kısmını ise astım hastaları oluşturdu.