Avokadoları iki dakikada olgunlaştıran yöntem! Anında yemeye hazır olacaklar

Evinizde bulunan avokadolar tarif için yeterince yumuşamamış olabilir. Böyle bir durumda ise olgunlaşmalarını beklemenize gerek yok. Bu pratik yöntemle, avokadoları sadece iki dakikada yumuşatmak mümkün.
Ancak bu yöntemin yalnızca neredeyse olgunlaşmış avokadolar için işe yaradığını, taş gibi sert olanlarda etkili olmadığını hatırlatmakta fayda var. Ancak bu tip sert avokadolar için de farklı bir yöntem bulunuyor.
İKİ DAKİKADA AVOKADO NASIL OLGUNLAŞIR?
Avokadoyu ikiye bölüp çekirdeğini çıkarın.
Her yarısını mikrodalgaya uygun streç filme sarın.
Mikrodalgada yüksek ısıda iki dakika pişirin.
Çıkardıktan sonra streç filmle sarılı haldeyken soğuk suyun altında tutarak soğumasını sağlayın.
Bu yöntemle yumuşayan avokadolarınızı sandviçlerde, salatalarda, soslarda veya sandviçlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz.
ÇOK SERT AVOKADOLAR İÇİN ALTERNATİF YÖNTEM
Eğer avokadolarınız fazla sertse, mikrodalga yöntemi işe yaramayacaktır. Bunun yerine daha doğal bir yol izleyebilirsiniz:
Bir avokadoyu elmayla birlikte kağıt torbaya koyun.
Torbaya birkaç delik açın.
Oda sıcaklığında 1 ila 72 saat arası bekletin.
Elmalar, etilen gazı salgılayarak avokadoların daha hızlı olgunlaşmasını sağlar.