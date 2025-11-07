Avrupa Birliği onayladı: Hatay’ın efsane lezzeti kaytaz böreği artık tescilli!

Açılan hamurun içine kıyma, soğan, salça ve baharat karışımının konulmasıyla hazırlanan taş fırınlarda pişirilen geleneksel lezzet, 39. AB tescilli Türk ürünü olarak kayıtlara geçti. UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentin özgün lezzetinin tescillenmesi ustalarının da yüzünü güldürdü.

Kaytaz böreği ustaları, kentte sofraların vazgeçilmez lezzetini Avrupa Birliği tesciliyle çok daha fazla kişiye ulaştırmak istiyor.

TESCİLLE ÜRÜN DÜNYAYA TANITILACAK

Kaytaz böreği ustası Recep İbrahimoğlu (57), geleneksel lezzetin AB tescili almasının sadece Türkiye'de değil dünyada da tanıtılması anlamına geldiğini söyledi.

Böreğin tescillenmesinin kentin tanıtımına da katkı sunacağını belirten İbrahimoğlu, "Depremden etkilenen Hatay'da bu tür güzel gelişmelerin yaşanması bizi daha da mutlu etti." dedi.

İbrahimoğlu, hazırlanması kolay Hatay kaytaz böreğinin lezzet sırrının ise taş fırınlarda pişirilmesi olduğunu ifade etti.

Restoran işletmeciliği de yapan ustalardan Kenan Dalyan (50) da kaytaz böreğinin hem evlerde hem de restoranlarda sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olduğunu belirtti.

Kaytaz böreğinin AB'den coğrafi işaret tescili almasının kendileri için çok sevindirici olduğunu vurgulayan Dalyan, "Kaytaz böreği kentimizde geçmişten bu yana çok sevilen bir yemeğimiz. Bu lezzetimizin AB tarafından tescil edilmesi hem yemeğimizin hem ülkemizin dünyaya daha iyi tanıtılmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

Dalyan, Hatay kaytaz böreğinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve çok daha fazla kişiye ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.