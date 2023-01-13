Ayak kokusuna kesin çözüm! Bu yağ dakikalar içinde ne bakteri bırakıyor ne de koku…

Başka bir çözüm sirkedir. Bir kasede biraz sirke ve bulaşık sabununu karıştırın. Ardından içine bir bez parçası batırın. Daha sonra nemli bezi ayakkabınıza koyun ve gece boyunca orada bırakın. Ertesi gün koku tamamen gitmiş olacak.

AYAKKABINIZI HAVALANDIRIN

Ayakkabılarınızın kokmaması için en önemlisi hava almasına izin vermektir. Eğer hava güzel ve güneşliyse, ayakkabılarınızı havalanması için güneşte bırakın. Güneş ışığı, ayakkabınızda yaşayan tüm bakteri ve küfleri öldürür. Başka bir ipucu ise her gün aynı ayakkabıyı giymemek olacaktır. Botlarınıza ara verin ve zaman zaman başka bir çift kullanın. En sevdiğiniz ayakkabılarınız bu sayede daha güzel kokacaktır.