Ayak kokusuna kesin çözüm! Bu yağ dakikalar içinde ne bakteri bırakıyor ne de koku…

Gün içerisinde ayaklarınızın havasız olması ve sürekli ayakkabı içinde kalmasıyla, ayaklar ısınır bunun sonucunda ise bakteri ve mantarlar gelişir. Peki bu bakteri sonucu oluşan kokunun önüne nasıl geçebiliriz? Gelin detaylarına birlikte bakalım.
MAKİNEYE ATIN
Kanvas, pamuklu veya sentetik kumaşlardan yapılmış ayakkabılar giyiyorsanız, çok kolay bir çözümle geldik! Ayakkabılarınızı çamaşır makinesine atmadan önce bir bez yardımı ile temizlemeye başlayın. Fakat şunu unutmayın: Ayakkabılarınızı özel bir yıkama torbasına veya yastık kılıfına koyun. Aksi halde ayakkabılarınız makinede zarar görebilir. Son olarak ise makinede yıkanan ayakkabılarınızı, oda sıcaklığında kurumaya bırakmayı unutmayın.
KARBONAT
Ayakkabıya karbonat koymak, spor ayakkabınızın içinden gelen tüm kokuların yok olmasını sağlayacaktır. 24 saat ayakkabının içerisinde bırakın ve ardından karbonatı çıkarmak için ayakkabınızın içini süpürün. Bunun sonucunda ayakkabılarınız güzel bir kokuya sahip olacak.
SİRKE KULLANIN
Başka bir çözüm sirkedir. Bir kasede biraz sirke ve bulaşık sabununu karıştırın. Ardından içine bir bez parçası batırın. Daha sonra nemli bezi ayakkabınıza koyun ve gece boyunca orada bırakın. Ertesi gün koku tamamen gitmiş olacak.
AYAKKABINIZI HAVALANDIRIN
Ayakkabılarınızın kokmaması için en önemlisi hava almasına izin vermektir. Eğer hava güzel ve güneşliyse, ayakkabılarınızı havalanması için güneşte bırakın. Güneş ışığı, ayakkabınızda yaşayan tüm bakteri ve küfleri öldürür. Başka bir ipucu ise her gün aynı ayakkabıyı giymemek olacaktır. Botlarınıza ara verin ve zaman zaman başka bir çift kullanın. En sevdiğiniz ayakkabılarınız bu sayede daha güzel kokacaktır.
BEBEK PUDRASI
Ayakkabılarınızın içerisine bir miktar bebek pudrası döktüğünüzde, kötü kokudan dakikalar içinde kurtulduğunuzu göreceksiniz. Bebek pudrası terlemeyi büyük oranda azaltır. Bu yüzden ayakkabıyı giymeden önce bir miktar bebek pudrası dökerseniz, terlemeyi engellemiş olacaksınız.
LAVANTA YAĞI
Lavanta yağı ayak kokusunu ortadan kaldırmak konusunda oldukça başarılıdır. Ayak kokusuna neden olan bakteri ve mantarları yok etmek istiyorsanız, büyük bir kabın içerisine, 10-15 çay kaşığı lavanta yağı damlatın. Ardından ayaklarınızı bu suyun içerisinde bekletin. Böylece oluşan kötü ayak kokusundan kurtulmuş olacaksınız. Bunun sonucunda ise ayakkabılarınızın kötü kokmasının da önüne geçeceksiniz.