Ayna gibi camların sırrı bu karışımda saklı! Camlara sıkın ve 2 dakika sonra silin... Farka inanamayacaksınız…

Camlar, günlük kullanımda toz, kir, yağ ve parmak izi gibi unsurlarla kirlenebilir. Bu kirlilikler camın görüntüsünü bozar ve temizlenmesi gereken bir durum oluşturur. Temiz bir cam yüzeyi için düzenli bakım ve doğru temizlik yöntemleri önemlidir. Ancak ne yaparsanız yapın camlarınız istediğiniz kadar temiz olmuyorsa bu yöntem sizlere göre.

Giriş Tarihi: 08.07.2023 16:06 PAYLAŞ ABONE OL

En iyi pencere temizleme ürünleri bile, yanlış aletleri kullanıyorsanız veya tekniği tam olarak uygulayamıyorsanız işe yaramaz.Bu nedenle her aşamayı doğru uygulamak büyük önem taşımaktadır. İşte pencereleri nasıl temizleme rehberiniz…

İPUÇLARI Isı, suyun kuruyarak lekelere veya çizgilere dönüşmesine neden olabileceğinden camları yıkarken doğrudan güneş ışığından kaçının. Ayrıca camları temizlemeye başlamadan önce çerçeveleri ve pencere pervazlarını silmek de etkili bir sonuç almanızı sağlar.