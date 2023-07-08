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Ayna gibi camların sırrı bu karışımda saklı! Camlara sıkın ve 2 dakika sonra silin... Farka inanamayacaksınız…

Camlar, günlük kullanımda toz, kir, yağ ve parmak izi gibi unsurlarla kirlenebilir. Bu kirlilikler camın görüntüsünü bozar ve temizlenmesi gereken bir durum oluşturur. Temiz bir cam yüzeyi için düzenli bakım ve doğru temizlik yöntemleri önemlidir. Ancak ne yaparsanız yapın camlarınız istediğiniz kadar temiz olmuyorsa bu yöntem sizlere göre.

Giriş Tarihi: 08.07.2023 16:06
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Ayna gibi camların sırrı bu karışımda saklı! Camlara sıkın ve 2 dakika sonra silin... Farka inanamayacaksınız…

En iyi pencere temizleme ürünleri bile, yanlış aletleri kullanıyorsanız veya tekniği tam olarak uygulayamıyorsanız işe yaramaz.Bu nedenle her aşamayı doğru uygulamak büyük önem taşımaktadır. İşte pencereleri nasıl temizleme rehberiniz…

İPUÇLARI

Isı, suyun kuruyarak lekelere veya çizgilere dönüşmesine neden olabileceğinden camları yıkarken doğrudan güneş ışığından kaçının. Ayrıca camları temizlemeye başlamadan önce çerçeveleri ve pencere pervazlarını silmek de etkili bir sonuç almanızı sağlar.

1. ADIM: DOĞRU GÜNÜ TERCİH EDİN

Güneşli bir günde lekeleri görmek daha kolay olsa da, doğrudan güneş ışığı genellikle camları çok çabuk kurutur ve bu da çizgilerin ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle güneşli olmayan bir günü tercih etmek önemlidir.

2. ADIM: JALUZİLERİ VE PERDELERİ ÇIKARIN

Pencerelerinizi temizlemek için doğru havayı seçtikten sonra, bir sonraki adım perdeleri veya panjurları çıkarmaktır. Ardından, pencere çerçevesinin kenarlarındaki kir ve tozu almak için elektrikli süpürge veya toz bezi kullanabilirsiniz.

3. ADIM: BİR KOVAYI ILIK SUYLA DOLDURUN VE TEMİZLEME SOLÜSYONUNU EKLEYİN

Temizleme solüsyonunu suya koyun ve kullanıma hazır hale getirin. Kendi sirke bazlı pencere temizleme solüsyonunuzu yapmak için küçük bir şişe ılık suya bir yemek kaşığı sirke ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Ellerinizde tahrişi önlemek için koruyucu eldiven giydiğinizden emin olun.

4. ADIM: PENCERELERİ TEMİZLEMEYE BAŞLAYIN

Hazırladığınız karışımı camlara sıkın ve ardından bir bez yardımı ile silin. Bu notada solüsyonun camda kurumasını önlemek için bir camı bitirdikten sonra diğerine geçmeye özen gösterin.

5. ADIM: SİLİN VE KURUMASINI BEKLEYİN

Pencereleriniz temizlendikten sonra, sileceğinizi ve mikrofiber temizlik bezinizi alın ve her bir camı silmeye başlayın. Fazla suyu silmek ve damlamaları önlemek için bez veya havlu kullanın. Silecekten sonra camlarınızın kurumasını bekleyin. İşte bu kadar!

PENCERELERİ TEMİZLEMEK İÇİN EN İYİ KARIŞIM

Pencerelerdeki zorlu lekeleri çıkarmak için bu karışımı kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı sirke
  • 1-2 damla bulaşık deterjanı

Yapılışı:

  • Bir sprey şişesine suyu dökün.
  • Ardından sirkeyi ekleyin.
  • Son olarak, bulaşık deterjanından 1-2 damla ekleyin. Deterjanın fazla kullanılması lekelerin bırakılmasına neden olabilir, bu nedenle az miktarda kullanmanız önemlidir.
  • Şişeyi iyice sallayarak karıştırın.

Pencereleri temizlemek için bu karışımı kullanırken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • Pencereleri toz, örümcek ağı veya diğer kalıntılardan arındırmak için bir süpürge veya temiz bir bezle hafifçe temizleyin.
  • Hazırladığınız temizleyiciyi pencerelerin üzerine püskürtün. Özellikle lekeli veya kirli alanlara dikkat edin.
  • Temiz bir mikrofiber bez veya silecek kullanarak pencereleri ovun. Bezle yukarıdan aşağıya veya dairesel hareketlerle temizliği tamamlayın.
  • Eğer pencereler çok kirliyse veya lekeleri çıkmıyorsa, temizleyiciyi biraz daha püskürtüp bezle tekrar ovun.
  • Pencerelerin üzerinde kalan su damlacıklarını veya temizlik ürünü kalıntılarını temizlemek için temiz bir bezle son bir silme işlemi yapın.

Bu karışım, cam yüzeylerin temizliği için oldukça etkilidir. Ancak bazı pencerelerde veya cam eşyalarda özel bir bakım talimatı veya temizleyici kullanımı belirtilebilir. Bu durumda, üretici talimatlarını takip etmek en iyisidir.

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