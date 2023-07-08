Ayna gibi camların sırrı bu karışımda saklı! Camlara sıkın ve 2 dakika sonra silin... Farka inanamayacaksınız…

En iyi pencere temizleme ürünleri bile, yanlış aletleri kullanıyorsanız veya tekniği tam olarak uygulayamıyorsanız işe yaramaz.Bu nedenle her aşamayı doğru uygulamak büyük önem taşımaktadır. İşte pencereleri nasıl temizleme rehberiniz…
İPUÇLARI
Isı, suyun kuruyarak lekelere veya çizgilere dönüşmesine neden olabileceğinden camları yıkarken doğrudan güneş ışığından kaçının. Ayrıca camları temizlemeye başlamadan önce çerçeveleri ve pencere pervazlarını silmek de etkili bir sonuç almanızı sağlar.
1. ADIM: DOĞRU GÜNÜ TERCİH EDİN
Güneşli bir günde lekeleri görmek daha kolay olsa da, doğrudan güneş ışığı genellikle camları çok çabuk kurutur ve bu da çizgilerin ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle güneşli olmayan bir günü tercih etmek önemlidir.
2. ADIM: JALUZİLERİ VE PERDELERİ ÇIKARIN
Pencerelerinizi temizlemek için doğru havayı seçtikten sonra, bir sonraki adım perdeleri veya panjurları çıkarmaktır. Ardından, pencere çerçevesinin kenarlarındaki kir ve tozu almak için elektrikli süpürge veya toz bezi kullanabilirsiniz.
3. ADIM: BİR KOVAYI ILIK SUYLA DOLDURUN VE TEMİZLEME SOLÜSYONUNU EKLEYİN
Temizleme solüsyonunu suya koyun ve kullanıma hazır hale getirin. Kendi sirke bazlı pencere temizleme solüsyonunuzu yapmak için küçük bir şişe ılık suya bir yemek kaşığı sirke ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Ellerinizde tahrişi önlemek için koruyucu eldiven giydiğinizden emin olun.
4. ADIM: PENCERELERİ TEMİZLEMEYE BAŞLAYIN
Hazırladığınız karışımı camlara sıkın ve ardından bir bez yardımı ile silin. Bu notada solüsyonun camda kurumasını önlemek için bir camı bitirdikten sonra diğerine geçmeye özen gösterin.
5. ADIM: SİLİN VE KURUMASINI BEKLEYİN
Pencereleriniz temizlendikten sonra, sileceğinizi ve mikrofiber temizlik bezinizi alın ve her bir camı silmeye başlayın. Fazla suyu silmek ve damlamaları önlemek için bez veya havlu kullanın. Silecekten sonra camlarınızın kurumasını bekleyin. İşte bu kadar!
PENCERELERİ TEMİZLEMEK İÇİN EN İYİ KARIŞIM
Pencerelerdeki zorlu lekeleri çıkarmak için bu karışımı kullanabilirsiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
Pencereleri temizlemek için bu karışımı kullanırken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Bu karışım, cam yüzeylerin temizliği için oldukça etkilidir. Ancak bazı pencerelerde veya cam eşyalarda özel bir bakım talimatı veya temizleyici kullanımı belirtilebilir. Bu durumda, üretici talimatlarını takip etmek en iyisidir.