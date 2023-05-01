Aynalar artık lekelenmeyecek! Hiçbir iz bırakmayan o yöntem...

İZOPROPİL ALKOL

Araç yüzeylerinin temizlenmesinde, ev, hastane ya da mutfaklarda dezenfektan olarak ve akrilik boyaların inceltilmesinde kullanılır. Araçlarda pastalama işlemi sonrası ve wax uygulamasından önce yüzeye zarar vermeden temizlik işlerinde de tercih edilir. Pasta cilanın araç yüzeyine bıraktığı yağın temizlenmesinde etkilidir. Araç yüzeyinde, fayans ve cama bulaşan silikon artıklarının temizlemesinde de sıklıkla kullanılır. Kuvvetli yağ ve kir çözücüdür. Gözlük, telefon, ekran ve dijital fotoğraf makina objelerine zarar vermeden temizleyebilir.

Tüm bu özellikleriyle temizlik alanlarında sıklıkla kullanılan izopropil alkol, lekesiz bir temizlik konusunda etkili sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu madde, aynalarınızda istediğiniz izsiz görünümü sağlar. Alkol, cam üzerinde bulunan toz veya diş macunu gibi lekeleri kısa sürede yakalayarak ortadan kaldırabilme kapasitesine sahip. Bu sayede ilk olarak alkol kullanımı ile ayna üzerinde gerekli ilk aşamayı tamamlayabilirsiniz. Fakat bu ürünü çocukların ulaşamayacağı noktalarda muhafaza etmeniz ve oldukça az miktarda kullanmaya dikkat etmeniz büyük önem taşıyor.