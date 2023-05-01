Aynalar artık lekelenmeyecek! Hiçbir iz bırakmayan o yöntem...

Birçok yöntemi denemenize rağmen, aynalarınızda hala iz kaldığını görüyorsanız, bunu çözmenin basit bir yöntemi bulunuyor. Öncelikle kullandığınız bez ve camı silmek için kullandığınız sprey karışımını değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz. İşte o yöntem…
MİKROFİBER BEZ KULLANIN
Hemen her yerde kullanabileceğiniz mikrofiber bezler, toz, su lekesi gibi izleri kolaylıkla ortadan kaldırabilir. Özellikle cam ve aynalar için üretilen bu bezler, rahat bir temizlik sunar. Birçok yerde çoklu paketler halde bulabilirsiniz bu bezleri.
TEMİZLİK SOLÜSYONU
Sadece iki malzeme ile en iyi temizlik solüsyonunu üretebilirsiniz. Üstelik en doğal haliyle. Bir sprey şişesine hazırlayacağınız su ve sirke karışımı, camlarınızda en iyi sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Her ne kadar cam temizleyici olarak satılan temizlik solüsyonlarını da kullanabilseniz de beyaz sirke ve su karışımı ile aynalarda tamamen temiz bir görünüm elde edebilirsiniz.
İZOPROPİL ALKOL
Araç yüzeylerinin temizlenmesinde, ev, hastane ya da mutfaklarda dezenfektan olarak ve akrilik boyaların inceltilmesinde kullanılır. Araçlarda pastalama işlemi sonrası ve wax uygulamasından önce yüzeye zarar vermeden temizlik işlerinde de tercih edilir. Pasta cilanın araç yüzeyine bıraktığı yağın temizlenmesinde etkilidir. Araç yüzeyinde, fayans ve cama bulaşan silikon artıklarının temizlemesinde de sıklıkla kullanılır. Kuvvetli yağ ve kir çözücüdür. Gözlük, telefon, ekran ve dijital fotoğraf makina objelerine zarar vermeden temizleyebilir.
Tüm bu özellikleriyle temizlik alanlarında sıklıkla kullanılan izopropil alkol, lekesiz bir temizlik konusunda etkili sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu madde, aynalarınızda istediğiniz izsiz görünümü sağlar. Alkol, cam üzerinde bulunan toz veya diş macunu gibi lekeleri kısa sürede yakalayarak ortadan kaldırabilme kapasitesine sahip. Bu sayede ilk olarak alkol kullanımı ile ayna üzerinde gerekli ilk aşamayı tamamlayabilirsiniz. Fakat bu ürünü çocukların ulaşamayacağı noktalarda muhafaza etmeniz ve oldukça az miktarda kullanmaya dikkat etmeniz büyük önem taşıyor.
PAMUK
Pamuk üzerine alkolden biraz alarak nazikçe cam yüzeyi temizleyebilirsiniz. Pamuğun yumuşak dokusu, hem ayna üzerinde daha rahat işlem yapabilmenizi sağlar hem de alkolün temizleyici etkisi ile kısa sürede izsiz bir görünüm sunar.