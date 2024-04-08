Aynı yaşta yakalandıkları kanseri yendiler! Anne ve kızın ilham veren mücadele öyküsü...

Bahçivanoğulları'nın kızı Çiğdem Özkan da göğüs ağrısı nedeniyle 2019'da başvurduğu hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Bahçivanoğulları, kızının tedavi sürecinde moralini yüksek tutmasına yardımcı oldu. Aynı yaşta aynı hastalığa yakalanan anne ve kızı kanseri yenerek hayata ikinci kez bağlandı.

"BEN KANSERDEN KORKMADIM"

Şeman Bahçivanoğulları, hastalığı döneminde zor süreçler geçirdiğini söyledi. Hasta olduğunda çok üzüldüğünü ancak çocukları için kanserin üstesinden geldiğini ifade eden Bahçivanoğulları, kararlı mücadelesinin sonunda başarıya ulaştığını kaydetti.

Tedavi sürecinde moralini hep yüksek tuttuğunu dile getiren Bahçivanoğulları, "Ben kanserden korkmadım. Kanser hastası olduğumu herkese söyleyebiliyordum. Bana, 'Şeman hanım kansersin, nasıl söyleyebiliyorsun?' diyorlardı, 'Neden söylemeyeyim, ben bunu yeneceğim' dedim. Nitekim de başardım. Kolay bir hastalık değil. Ben hiçbir zaman pes etmedim, 'devam, ben bunu başaracağım' dedim ve nitekim başardım." diye konuştu.

Bahçivanoğulları, tedavi sürecinde saçları döküldüğünde çok ağladığını, hastalığı moralle yendiğini belirtti. Kızının da kendisinin hastalığa yakalandığı yaşta kanser olduğunu anlatan Bahçivanoğulları, "Kızım da maalesef 46 yaşında bu hastalığa yakalandı, 'kızım geçecek' diyerek birbirimizi teselli ettik. Allah'a şükür o da atlattı." dedi.