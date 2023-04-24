B12 Vitamini Nelerde Var? En Çok B12 Vitamini Hangi Besinlerde, Sebzelerde ve Meyvelerde Bulunur?

B12 vitamini nelerde var sorusunun yanıtını özellikle hafıza konusunda problem yaşayan kişiler merak ediyorlar. Peki B12 vitamini nelerde bulunur, B12 vitamini neyde var biliyor musunuz? Vücut hücrelerimizin kendini yenilemek için ihtiyaç duyduğu vitaminleri çeşitli besinlerden alırız. Buna göre B12 vitamini hangi besinler bulunur, B12 vitamini en çok hangi meyvede ve sebzelerde var? B vitamini nelerde var merak ediyorsanız işte yanıtı!

B12 Vitamini Nedir? B12 Vitamini Nelerde Bulunur?

B12 vitamini suda çözülebilen bir vitamindir. Diğer vitaminlerin aksine vücutta az miktarda depolanabilir. B12 vitamini sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık 2 mg, diğer vücut bölgelerinde 2 mg olmak üzere toplamda 4 mg kadar depolanır. Depolanma miktarı az olduğu için günlük olarak B12 vitaminin alınması önerilir. İnsan vücudunda kalın bağırsak ve ince bağırsakta az miktarda sentezlenebilen B12 vitamini yüksek ısıya maruz kaldığında fonksiyonunu yitirir. B12 vitamini hayvansal gıdalarda bulunur. Bunlar;

Karaciğer ve dalak gibi sakatatlar

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı

Süt, yoğurt ve peynir

Yumurta (B12 vitamini açısından en zengin besinlerdendir)

B12 Vitamini Eksikliği Neden Olur? B12 Vitamini Eksikliği Tedavisi Nasıl Olur?

B12 vitamini eksikliği yeterince hayvansal gıda tüketilmediğinde ortaya çıkmaktadır. Vücutta az miktarda depolanabildiği için günlük olarak bu gıdaları yemek B12 eksikliğini ortadan kaldırmaktadır. Eksikliğin ortaya çıkması durumunda bir uzmana başvurarak gerekli takviyeyi yapmasını isteyebilirsiniz. Ancak bu noktada bir uzmandan destek almanız kendi kendinize ilaç kullanmaktan kaçınmanız önemlidir.

B12 eksikliği olan kişilerde kansızlık, dilde kızarıklık, yanma hissi, ağız içinde yaralar ve bacaklarda gece kasılmaları ve ishal görülmektedir. Bunların yanı sıra ayak, bacak, kol ve ellerde karıncalanma, uyuşma hissi görülür. Özellikle yaşlılarda hafıza kaybına neden olurken, kimi hastalarda ise saç dökülmesine neden olabilmektedir. Ancak bu belirtiler her zaman B12 eksikliğine işaret etmemektedir. En doğru ve sağlıklı sonuç için doktorunuza danışmalı ve onun önerdiği şekilde tedavinizi olmalısınız.