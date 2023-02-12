Baba, kucağındaki kızı ile 141 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Deprem bölgesine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir enkazdan ses gelince çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, Suriyeli Adnan Ahmad Amir ile kucağındaki kızı Emira Amir'e ulaştı. Baba kurtarma çalışmaları sırasında kendisi ile konuşan itfaiyeciden çay istedi. Ekipler, 141 saat sonra baba ile kızını enkazdan sağ çıkardı. Baba ile kızı tedavileri için hastaneye kaldırıldı.