Babası vasiyet etmişti! Down sendromlu genç kızın düğün hayali böyle gerçek oldu

Bağlar ilçesinde yaşayan down sendromlu Sedanur Kaya'nın babası Mehmet Kaya, yaklaşık 4 yıl önce vefat etti. Sedanur'un çocuk yaştan beri babasından istediği düğün yapma ve gelinlik giyme isteği Kaya'nın da vasiyeti ile birleşince ortaya unutulmaz anlar çıkardı.

Kayapınar ilçesinde düzenlenen törenle gelinliğini giyen genç kız için görkemli bir düğün organize edildi. Düğün törenine Sedanur'un akrabaları ve komşuları eşlik etti. Beyaz gelinlikle mutluluktan havalara uçan genç kızın çocukluktan beri kurduğu hayalini de gerçekleştirmiş oldu.