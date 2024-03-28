Bahar temizliğini 10 adımda bitirin! Evinizin ışıldamasını sağlayacak...

Görünürde bariz olsa da, ürün püskürtme uçlarını kapatmanın önemli olduğunu, aksi takdirde sıvı sızıntısı veya buharlaşma nedeniyle sorun yaşabileceğiniiz söylüyor.

Başlamadan önce, toz bezlerinden süngerlere kadar "odaları temizlemek için ihtiyaç duyacağınız her farklı türde temizlik ürününü" bir araya getirdiğinizden emin olmanız gerektiğini söylüyor.

7. Uygun bezler kullanın

En iyi sonucu elde etmek için mümkün olduğunca doğru bez kullanmak önemlidir. "Örneğin, ince bir keten havlu, bardakların ışıltılı olmasını sağlayacaktır" diyor.

8. Uygun temizlik maddelerini kullanın

Son noktaya benzer şekilde, her temizlik ürününün her yüzeyde kullanılamayacağı konusunda uyarıyor. Doğru temizlik maddelerini kullandığınızdan emin olmak için etiketleri iki kez kontrol ettiğinizden emin olun, aksi takdirde mobilyalarınıza ve yüzeylerinize zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Şöyle diyor: "Banyo temizleme deterjanının mutfakta kullanabileceğiniz bir deterjan olduğunu düşünmeyin; banyo temizleyicisi sabun köpüğü gibi şeyleri temizler, mutfak temizleyicisi ise yağlar için tasarlanmıştır."

9. Rahat eldivenler kullanın

Eldiven kullanmak temizliği daha rahat hale getirebilir ve bazen doğru eldiveni kullanmak büyük fark yaratabilir. Şöyle diyor: "Lateks lastik eldivenlerin, özellikle sıcak sabunlu su kullanırken ellerimi terlettiğini fark ettim; nitrilden yapılan eldivenler daha rahattır ancak aşındırıcı kimyasallarla çalışırken dikkatli kullanılmalıdır."