Bahar temizliğini 10 adımda bitirin! Evinizin ışıldamasını sağlayacak...

İç Mimar Benji Lewis, her odanın "ışıltılı" ve alanınızın "tazelenmiş ve yenilenmiş" hissetmesi için başarılı bir derin bahar temizliği için 10 temel ipucunu paylaştı.
BAHAR TEMİZLİĞİNDE 10 İPUCU
1. Halınızı silkeleyin
Lewis, halılarınızı önce dışarı çıkarıp "iyice sallamanız veya çamaşır ipinin üzerinden asarak ve bir süpürgeyle vurmanız" gerektiğini söylüyor.
2. Halıyı temizlemek için hafif elektrikli süpürge kullanın
Halılarınızı süpürürken aşırı aşındırıcı fırça çubuğuna sahip elektrikli süpürgeler kullanmamanız konusunda uyarıyor çünkü bu, iplikleri çekebilir.
3. Nevresimleri değiştirin
Yapabiliyorsanız, dolaplarınızı ve çekmecelerinizi gözden geçirmenizi ve "ağır kışlık nevresimleri taze beyazlar veya çiçekli nevresimlerle değiştirmenizi" tavsiye ediyor.
4. Tüm temizlik malzemelerini taşınabilir bir sepete koyun
Bu adım, süreci hızlandırırken aynı zamanda stresi de azaltacaktır. "İhtiyacınız olanları farklı dolaplarda bulmaya çalışmaktan kaçınmak için bunun son derece kullanışlı olduğunu" söylüyor.
5. Kovanızı tüm malzemelerle doldurun
Başlamadan önce, toz bezlerinden süngerlere kadar "odaları temizlemek için ihtiyaç duyacağınız her farklı türde temizlik ürününü" bir araya getirdiğinizden emin olmanız gerektiğini söylüyor.
6. Ürünleri doğru kullanın
Görünürde bariz olsa da, ürün püskürtme uçlarını kapatmanın önemli olduğunu, aksi takdirde sıvı sızıntısı veya buharlaşma nedeniyle sorun yaşabileceğiniiz söylüyor.
7. Uygun bezler kullanın
En iyi sonucu elde etmek için mümkün olduğunca doğru bez kullanmak önemlidir. "Örneğin, ince bir keten havlu, bardakların ışıltılı olmasını sağlayacaktır" diyor.
8. Uygun temizlik maddelerini kullanın
Son noktaya benzer şekilde, her temizlik ürününün her yüzeyde kullanılamayacağı konusunda uyarıyor. Doğru temizlik maddelerini kullandığınızdan emin olmak için etiketleri iki kez kontrol ettiğinizden emin olun, aksi takdirde mobilyalarınıza ve yüzeylerinize zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Şöyle diyor: "Banyo temizleme deterjanının mutfakta kullanabileceğiniz bir deterjan olduğunu düşünmeyin; banyo temizleyicisi sabun köpüğü gibi şeyleri temizler, mutfak temizleyicisi ise yağlar için tasarlanmıştır."
9. Rahat eldivenler kullanın
Eldiven kullanmak temizliği daha rahat hale getirebilir ve bazen doğru eldiveni kullanmak büyük fark yaratabilir. Şöyle diyor: "Lateks lastik eldivenlerin, özellikle sıcak sabunlu su kullanırken ellerimi terlettiğini fark ettim; nitrilden yapılan eldivenler daha rahattır ancak aşındırıcı kimyasallarla çalışırken dikkatli kullanılmalıdır."
10. Duşta el duş başlığı kullanın
Bu başlıklar tepe başlığından daha pratiktir ve etrafı temizlemesi de daha kolay olacaktır.