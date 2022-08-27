Bal neden bozulmaz?

Sabah kahvaltıda kaymağın ve tereyağın yanına yakışan en güzel şeylerden biri de bal oluyor. Yapılan arkeolojik çalışmalarda yıllar geçsede kapalı kavanozdaki bir balın bozulmadığı ortaya çıktı. Balın bu kadar yıl geçmesine rağmen, neden bozulmadığını sizler için araştırdık..

Ayrıca bal; içerdiği yoğun doğal şeker, düşük pH değeri sayesinde bakterilerin oluşumunu önler. Bu sayede balın bozulmasını da engeller. Antik mezardan çıkarılan balın sırrı da bu aslında. Fakat şunu unutmayın ki kapağı açık halde saklanan bal, havayla etkileşime girerek bir süre sonra bozulacaktır.

Balın içeriğindeki su oranının az olması, bozulmamasının asıl nedenlerinden başında geliyor. Doğal balın nem seviyesi çok düşük ancak asit seviyesi ise oldukça yüksektir. Bu sayede ağzı sıkıca kapatılmış, bir kavanozdaki balda oluşan bakteriler hemen ölür.

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

Sahte bal tüketimi sağlığa oldukça zarar veren şeylerden biridir. Sadece bal değil sahte ve organik olmayan her şey sağlığımız için zararlıdır. Peki bir balın sahte olup olmadığını nasıl anlarız? Bu uygulamalarla test ederek balın sahte olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz.

-Öncelikle bir kibriti hafifçe balın içerisine batırın. Ardından kibriti yakın. Eğer bal değdirdiğiniz kibrit yanmaya başladıysa bal gerçek ve saftır, yanmıyorsa sahtedir.

-Uygulaması en kolay yöntemlerden biri de kağıt havlu testidir. Bir çay kaşığı balı, kağıt havlunun üzerine dökün. Eğer bal kağıt havlunun üzerine aynı şekilde kalıyorsa gerçektir. Fakat kağıt havlu balı emmeye başladıysa, sahtedir.

-Diğer bir test ise ılık su testidir. Bir bardak ılık suyun içerisine, bir çay kaşığı bal akıtın. Bal suyun içinde olduğu gibi duruyorsa gerçek, çözünüyorsa sahtedir.