Ballıkayalar Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Ballıkayalar Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Ballıkayalar Kanyonu, yürüyüş ve kamp yapma imkanı sunan bir tabiat parkıdır. İstanbul'dan sadece 1 saatlik mesafededir ve bu nedenle ziyaretçi sayısı oldukça yüksektir. Şehrin kalabalığından kısa süre de olsa uzaklaşmayı sağlar. Sanayi bölgesinin hemen yanında yer almasına rağmen doğal güzelliklerini korumayı başarmıştır. Ballıkayalar Kanyonu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müzekart geçiyor mu bilinmesi gereken detaylardır.

Ballıkayalar Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir?

Bu kanyon, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı mahallesinde bulunur. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ziyaretçi çeken park, yakınlığı nedeniyle İstanbulluların da sıkça tercih ettiği bir yerdir. İstanbul'dan Gebze'ye, toplu taşıma, taksi ve özel araç ile kolayca ulaşım sağlanabilir. 406, 422, 510, 510B, 525 ve 550B otobüs hatları ile B1 tren hattı, kanyonun yakınlarından geçen toplu taşıma seçenekleridir. Kendi aracıyla gideceklerin ise Anadolu Otoyolu/O-4, Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 ve D100'ü tercih etmeleri gerekir. Ankara'dan ulaşmak için Anadolu Otoyolu/O-4 ile Kuzey Marmara Otoyolu/O-7 kullanılmalıdır. İzmir'den gidecekler ise O-5'ten yola çıkmalıdır. Gebze'ye ulaşıldıktan sonra Tavşanlı Köyü tabelaları takip edilerek kanyona varılabilir.

Ballıkayalar Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ballıkayalar Tabiat Parkı, Gebze'ye 8 km ve İzmit'e 39 km uzaklıkta bulunur. Kanyon, Kireçtaşı blokları ve kayalıklar ile çevrili ormanlık bir alandan oluşur. Yüksekliği 100 metre, uzunluğu ise 2 kilometre olan parkın adı, mağaralarının arılar tarafından kovan olarak kullanılmasından gelir. İçinden Ballıkaya Deresi akar ve bazı bölgelerinde göletler bulunur. Yürüyüş parkuru, İstanbul karayolu üzerindeki Denizli Köyü'nden başlar ve Ballıkaya'da sona erer. Tırmanış, doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğrafçılık yapanların mutlaka görmesi gereken bir yerdir. Burada, mangal ile semaver yakmak, sandalye ve masa getirmek, yemek yemek yasak olduğundan dolayı piknik yapmak mümkün değildir. Haftanın her günü ziyaret edilebildiğinden dolayı istenildiği zaman gitmek mümkündür. Müzekart'ın geçerli olmadığı kanyona giriş için ödenmesi gereken ücretler ise şu şekildedir:

Otomobil ücreti: 60 TL

Motosiklet Ücreti: 40 TL

Yaya-Bisiklet ücreti: 19 TL

Öğrenci ücreti: 10 TL

Minibüs ücreti: 175 TL

Midibüs ücreti: 285 TL

Otobüs ücreti: 570 TL