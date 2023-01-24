Banyoları pırıl pırıl yapan yöntem mutfakta gizliymiş! Ketçap ile…

Neredeyse hiç çaba sarf etmeden uygulayacağınız bu yöntem tüm kir ve kireç birikmelerine karşı oldukça etkili bir şekilde çalışmaktadır.

FARKLI KULLANIM ALANLARI DA BULUNUYOR

Ketçap yemeklerin yanında vazgeçilmez bir lezzet olsa da bunun dışında bir çok kullanım alanı bulunmaktadır. Bu ürünü gümüşleri temizlemek, ocaklarda yanmış yiyecekleri çıkarmak ve bakır mutfak eşyalarını parlatmak için de kullanabilirsiniz.