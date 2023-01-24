Banyoları pırıl pırıl yapan yöntem mutfakta gizliymiş! Ketçap ile…

Ketçap, en çok sevilen ve tercih edilen sosların başında geliyor. Girdiği her yemeği lezzetli hale getirmesine karşın farklı bir kullanım alanı daha bulunuyor.
Soslar başta ketçap, temizlik malzemeleri arasında genellikle bulduğunuz bir şey değildir, ancak internet kullanıcıları, bu yöntemi denedikten sonra çok memnun kaldıklarını paylaştılar.
İHTİYACINIZ OLAN TEK ÜRÜN KETÇAP!
Musluklarını parlak tutmak ve kireç birikintilerini önlemek isteyen kişilere göre ketçap, pas, kalsiyum birikmesi ve lekeler gibi inatçı lekelerde kullanım için mükemmel bir üründür.
Pek çok kişi ketçabı kullandıktan sonra banyolarının geçirdiği inanılmaz dönüşümü gösteren videoları da paylaştı. Diğer kullanıcılar da bu duruma inanamadıklarını belirttiler.
İnternette bir temizlik sayfasında paylaşılan bu yöntemde ise tek ihtiyacınız olan ketçap ve biraz zaman. Başta muslukların dip kısmında bulunan siyah küf lekeleri dahil olmak üzere tüm inatçı lekelerin üzerine ketçap dökün.
Ardından mümkün olduğunca uzun, mümkünse 1 gece boyunca ketçabı bekletin. Ardından bir sünger yardımı ile kalan lekeleri de temizleyin ve son olarak suyla durulayın.
Neredeyse hiç çaba sarf etmeden uygulayacağınız bu yöntem tüm kir ve kireç birikmelerine karşı oldukça etkili bir şekilde çalışmaktadır.
FARKLI KULLANIM ALANLARI DA BULUNUYOR
Ketçap yemeklerin yanında vazgeçilmez bir lezzet olsa da bunun dışında bir çok kullanım alanı bulunmaktadır. Bu ürünü gümüşleri temizlemek, ocaklarda yanmış yiyecekleri çıkarmak ve bakır mutfak eşyalarını parlatmak için de kullanabilirsiniz.
Ketçap kullanabileceğiniz bir diğer alan ise arabaların farlarıdır. Özellikle uzun yolda farlara yapışan böcekleri önlemek amacıyla kullanılabilir.