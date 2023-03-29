Bayat Kekten Ne Yapılır? Kalan Bayat Kekle Ne Yapılır, Nasıl Değerlendirilir?

Evde kek tarzı tatlılar yapan herkesin başına mutlaka gelen şeylerden biri de kekin fazla kalması ve bayatlamasıdır. Bazen keklerin kıvamı tutmaz, kabarmaz ya da fazla yapılır ve bayatlamaya başlar, lezzetini kaybeder. Bu aşamada kekleri israf etmeden yeniden değerlendirmek mümkündür. Bu konu ile ilgili şu soruların cevaplarını sizler için derledik; bayat kekten ne yapılır, kalan kekten ne yapılır, bayat kekle yapılacak tarifler, kalan keklerden yapılan tatlılar, bayat kek nasıl değerlendirilir?

Bayat Kekten Ne Yapılır?

Bayatlayan keklerden pek çok tarif yapmak mümkün. Bayat kekle yapılabilecek bazı tarifler şunlardır;

Yaş pasta yapımında kullanılabilir. Çok kurumamış fakat arta kalan kekler biraz sütle ıslatılıp çikolata sosu ve krema gibi malzemeler ile birlikte pasta keki olarak kullanılabilir.

yapımında kullanılabilir. Çok kurumamış fakat arta kalan kekler biraz sütle ıslatılıp çikolata sosu ve krema gibi malzemeler ile birlikte pasta keki olarak kullanılabilir. Yalancı cezerye yapımında kullanılabilir. Rendelenmiş ve sotelenmiş havuçların içine bayat kekleri ufalayın. Yardımcı malzeme olarak da ceviz, vanilya, su ve şeker kullanabilirsiniz. Bunları ekledikten sonra karışımı düz bir zemine yayın ve cezerye gibi kesin. Üzerine hindistan cevizi dökebilirsiniz. Bir başka seçenek olarak da bu karışımı top top yapıp hindistan cevizine bulayabilirsiniz.

yapımında kullanılabilir. Rendelenmiş ve sotelenmiş havuçların içine bayat kekleri ufalayın. Yardımcı malzeme olarak da ceviz, vanilya, su ve şeker kullanabilirsiniz. Bunları ekledikten sonra karışımı düz bir zemine yayın ve cezerye gibi kesin. Üzerine hindistan cevizi dökebilirsiniz. Bir başka seçenek olarak da bu karışımı top top yapıp hindistan cevizine bulayabilirsiniz. Ay çöreği yapımında kullanılabilir. Hazırlanan ay çöreği hamurunun içine iç malzeme olarak bayatlamış kekler ufalanarak kullanılabilir.

Kalan Bayat Kekle Ne Yapılır, Nasıl Değerlendirilir?

Kalan bayat kekleri değerlendirmek istiyorsanız pratik bir bardak tatlısı yapabilirsiniz. Bir muhallebi hazırlayın. Bayat veya arta kalan keklerinizi ufalayın. Bardağınıza veya kupunuza sıra sıra muhallebi ve kekleri dizin. En üst katmanına da meyve koyarak süsleyebilirsiniz.

Bayat kekleri rulo pasta yapımında da kullanabilirsiniz. Bayat keklerinizin üzerine şeker, portakal kabuğu, kakao ve süt ekleyerek bir karışım hazırlayın ve yoğurun. Streç filmin üzerine karışımı dökün ve düzeltin. Dümdüz hale geldikten sonra içerisine kremşanti veya muhallebi sürebilirsiniz. Daha sonra rulo haline getirin. En az iki saat buzdolabında beklettikten sonra üzerine çikolata veya meyve sosu dökerek servis yapabilirsiniz.