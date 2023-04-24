Bebeğin Kalp Atışı Ne Zaman Duyulur? Anne Karnındaki Bebek Kalp Atışları Kaç Haftalıkken Duyulur?

Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur sorusunun cevabını kadın doğum uzmanından da öğrenebilirsiniz. Bebek kalp atışları ne zaman duyulur konusu incelenerek merak edilen hususlara cevap bulabilirsiniz. Anne karnındaki bebeğin kalp atışları ne zaman başlar ve kalp atışları kaçıncı haftada duyulur sorusu anne-baba adaylarının en çok merak ettiği husustur. Kese görüldükten kaç gün sonra kalp atışı duyulur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bebeğin Kalp Atışı Ne Zaman Duyulur?

Bebeğin kalp atışlarının duyulması, anne-babanın en çok merak ettiği konuların başında gelir. Embriyo kesesi oluşur oluşmaz bebeğin kalp atışları duyulmaz. Embriyo 6. haftaya ulaştıktan sonra bebeğin baş kısmı belirgin hale gelir ve göz çukurları oluşur. Bu dönemde pirinç tanesi büyüklüğünde olan embriyonun kalp atışları da duyulabilir ve aileye dinletilebilir.

Bebeğin kalp atışları ancak ultrason cihazı ile duyulabilir. Kadın doğum uzmanı, anne karnına yerleştireceği ultrason cihazı ile bebeğin kalp atışında bir sorun olup olmadığını da anlayabilir. Gebeliğin 20. Haftasına gelindiğinde ise stetoskop ile dahi bebeğin kalp atışını duymak mümkündür.

Anne Karnındaki Bebeğin Kalp Atışları Ne Zaman Başlar?

Bebeğin kalp atışları hamileliğin 6. haftasında başlar ve yaşam boyu devam eder. Bebeğin kalp atışı, bebeğin gelişiminin normal seyirde olup olmadığı hakkında da doktorunuzun bilgi edinmesini sağlar. Bebeğin kalp atışının yanı sıra yapılan ikili ve üçlü testler de hastalık belirtileri için çok önemli veriler elde edilmesine yardımcı olur.