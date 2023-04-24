Bebek Hareketleri Ne Zaman Hissedilir? Kız ve Erkek Bebeğin Hareketleri İlk Ne Zaman ve Kaçıncı Haftada Hissedilir?

Bebek hareketleri başladıysa bebeğinizin uzuvları da gelişmiş demektir. Kız ve erkek bebeğin hareketleri her anne için heyecan oluşturacak bir durumdur. Artık bebeğiniz büyümüştür ve hareket ediyordur. Gebelik sürecinde bu olayın yaşandığı bir zaman dilimi vardır. Bu nedenle anne karnındaki bebeğin hareketleri ne zaman hissedilir ile devam edeceğiz. Çünkü sorunun cevabı bizleri konu hakkındaki zaman dilimine götürecektir. Son olarak hamilelikte bebek hareketleri ilk kaçıncı haftada hissedilir bizim ana konumuzdur.

Bebek Hareketleri Ne Zaman Hissedilir?

Bebeğin anne karnındaki her ayı ve hatta her haftası çok önemlidir. Hem anne için hem bebek için bu önem üst düzeyde tutulmalıdır. Sağlık açısından olsun ya da manevi açıdan olsun hassas bir süreç geçirilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak anne ile iletişim kurulmalıdır. Anne dış etkenler bir yana genelde doğrudan bebeğine odaklanmayı tercih etmektedir. Bu sayede anne ve bebek arasındaki bağ güçlenmektedir. Özellikle bebeğin hareket ettiği zamanlar artık büyümesi demektir ve anne için heyecanlı bir süreç başlıyor demektir. Bir anne bebeğinin hareketlerini 16. ve 20. haftalarında hissetmeye başlar.

Kız Bebeğin Hareketleri İlk Kaçıncı Haftada Hissedilir?

Bebeğinizin cinsiyeti kız ya da erkek olsun sizin için heyecanlı bir dönem başlıyor demektir. Her ayda bebeğinizin birçok özelliği ile karşılayacaksınız. Bu özellikler sizi mutlu edecek ve heyecanlandıracaktır. Aynı zamanda her ay olması gereken gelişimler olunca bebeğinizin sağlıklı olduğunu düşüneceksiniz ve rahatlayacaksınızdır. İlk aylarda belki bebeğinizi hissedemeyebilirsiniz. Gebeliğinizin ikinci ayına yaklaştığınızda aslında bebeğiniz karnınızda hareket ediyor olacaktır. Fakat sizin bu hareketleri hissetmeniz pek olası değildir. Ancak gebeliğinizin 16. ve 20. haftalarında bebeğinizin hareketlerini hissedersiniz.

Erkek Bebeğin Hareketleri İlk Kaçıncı Haftada Hissedilir?

Bebeğinizin erkek olduğunu simgeleyen ve halk arasında da yaygınca kullanılan bazı tespitler vardır. Örneğin göbeğinizin şekli bebeğinizin cinsiyetini tespit etmede yardımcı olduğu inanılmaktadır. Aynı şekilde gebelik sürecinde aşerdiğiniz yiyecek ve içecek türleri de bebeğinizin cinsiyetini tespit etmede yardımcı olduğu inanılmaktadır. Cinsiyet konusunda böyle bir ayrıma girilse de bebeklerin anne karnındaki hareketlerinin ne zaman olduğu kızda da erkekte de aynıdır. Bir önceki başlık adı altında bebeklerin hareketi 16. ve 20. haftada belli olduğu vurgulanmıştır. Bu hafta aralığı kız bebek için de geçerlidir erkek bebek için de geçerlidir. Dolayısıyla bebeğinizin hareketlerini 16. ve 20. Hafta aralığında hissetmeye başlarsınız.