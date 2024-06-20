Beş saniye kuralı gerçek mi? Bilim insanları konuya açıklık getirdi…

Nemli olan gıdalar (araştırmada karpuz kullanılmıştır) kuru gıdalara oranla çok daha fazla bakteri toplarlar.

Buradaki asıl önemli faktör düşen yiyeceğin yüzeyde ne kadar süre kaldığı değil, nemdir.

Yapılan araştırmada halı kaplı yüzeylerin bakteriyi bulaştırması fayans gibi yüzeylere oranda daha sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni halının araştırmacıların uygulamış olduğu bakteri çözeltisini emmesidir.

O zamandan günümüze kadar yapılan birçok diğer araştırmalarda mutfakta bakteri aktarımı basit olduğu tespit edildi.

El teması ya da yıkansa bile et ve sebzeleri kesmek için aynı kesme tahtasını kullanılması bakteri aktarımını sağladığı ifade edildi.