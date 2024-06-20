Beş saniye kuralı gerçek mi? Bilim insanları konuya açıklık getirdi…

Yere düşen yiyeceğimizi elimize alıp üfledikten sonra yemek birçok kişi tarafından yapılan bir eylemdir. Yiyeceği yere düşürdükten sonra henüz beş saniye olmadan alıp yeme inancı oldukça yaygındır. Bilim insanları yapılan araştırmalarda bu beş saniye kuralının gerçekliğini inceldiler.
BAKTERİLER YİYECEKLERE NE KADAR HIZLI BULAŞIR ?
Gıda bilimcisi Donald Schaffner, birçok insanın beş saniye kuralındaki ölçümün yanlış anladığını ifade ediyor.
2007 yılında gıda bilimcisi Paul Dawson ve çalışma arkadaşlarının yapmış oldukları bir araştırmada yiyeceklerin düşüp yüzeyle temas ettiklerinde bakterinin hemen bulaşabileceğini tespit ettiler.
Bu çalışmanın odağı, yiyeceklere bulaşan bakterilerin yüzeylerde ne kadar süre hayatta kalabileceği ile ilgiliydi.
Donald Schaffner ve öğrencisi olan Robyn Miranda, yapacakları araştırmada çeşitli gıdaları farklı koşullarda test ettiler.
Yapılan bu araştırma 2016 yılında Uygulamalı ve Çevresel Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayınlandı.
Yayınlanan deneylerde beş saniye kuralının işe yaramadığını ifade ettiler.
Bu deneyde, yüzeye temas ettikleri andan itibaren yüksek miktarda bakterinin yiyeceğe bulaştığı ve yiyeceklerin düştüğü bakteri kaplı yüzeylerde durma süre uzadıkça, üzerlerinde biriken bakteri miktarı arttığı ifade edildi.
SUÇLU OLAN NEM
Buradaki asıl önemli faktör düşen yiyeceğin yüzeyde ne kadar süre kaldığı değil, nemdir.
Nemli olan gıdalar (araştırmada karpuz kullanılmıştır) kuru gıdalara oranla çok daha fazla bakteri toplarlar.
Yapılan araştırmada halı kaplı yüzeylerin bakteriyi bulaştırması fayans gibi yüzeylere oranda daha sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni halının araştırmacıların uygulamış olduğu bakteri çözeltisini emmesidir.
O zamandan günümüze kadar yapılan birçok diğer araştırmalarda mutfakta bakteri aktarımı basit olduğu tespit edildi.
El teması ya da yıkansa bile et ve sebzeleri kesmek için aynı kesme tahtasını kullanılması bakteri aktarımını sağladığı ifade edildi.
YERE DÜŞENİ YEMEK GÜVENLİ Mİ ?
Bilim insanları beş saniye kuralının geçerli olmadığını kanıtladı. Peki bu yere düşen yiyecekleri yemek güvenli mi ?
Güvenli olup olmadığını anlamanın yolu yiyeceğin düştüğü yüzeye ve bulaşabilecek bakterinin türü gibi faktörlere bağlıdır.
Paul Dawson "Hastanedeyseniz ve bir şeyi düşürürseniz, muhtemelen onu yemek istemezsiniz" dedi.
Anca farklı örneklerde de olduğu gibi yere düşen ve biraz tozlanmış bir bisküviyi yemenin bağışıklık sistemi güçlü olan bir bireye zarar verme olasılığı oldukça düşüktür.