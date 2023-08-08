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Beyaz duvarları eski ışıltısına kavuşturuyor! En inatçı lekeleri bile çıkaran o yöntem

Beyaz bir duvar görüntüsü hepimizi mutlu eder. Temiz, minimal ve oldukça estetik görüntüsü ile her türlü dekorasyona uyum sağlayabilir. Ve kısa sürede sıkılmayacağınız bir renktir. Bununla birlikte, beyaz duvarları temiz tutmak zor olabilir. Zamanla oluşan kir, ayakkabı izleri ve daha birçok durum beyaz duvarlarınızda izler bırakabilir. Ancak tüm bu izleri kolayca silmenin bir yolu bulunuyor. Temizlik uzmanları sizler için anlattı…

Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:20
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Beyaz duvarları eski ışıltısına kavuşturuyor! En inatçı lekeleri bile çıkaran o yöntem

Beyaz duvarlar ne kadar güzel bir görüntüye sahip olsa da temizliği diğer renklerden zor olabiliyor. Ancak eski hallerini almaları için bazı ipuçları ve tüyolar var.

Başlamadan önce, temizlik uzmanı Melissa Maker , temizlik ürünlerini ve solüsyonlarını duvarın gerçekten fark edilmeyen bir bölümünde (örneğin bir köşede veya bir süpürgelik yakınında) denemenizi öneriyor. "Bazı boyalar temizlenemez ve duvarda kalıcı ıslak bir iz gibi görüntü bırakabilr" diye açıklıyor.

BULAŞIK SABUNUNDAN YARDIM ALIN

Elinizde inatçı küçük bir leke olduğunda, kağıt havluyla silmek muhtemelen lekeyi çıkarmayacaktır. Burada denemeye değer ilk yöntem biraz bulaşık sabunu. Lekeleri hafifçe fırçalayın, ardından bir süngerin üzerine küçük bir parça bulaşık sabun damlatın ve ovalamaya başlayın.

Duvarınızda su lekesi bırakmamak için süngeri iyice sıktığınızdan emin olun. Kurumasını bekleyin ve iz hala çıkmadıysa tekrar aynı adımları uygulayın.

YUMUŞATICIDAN YARDIM ALIN

Havlularınızı ve çarşaflarınız yumuşacık yapan bu malzeme, duvarlarınızı temizlemek için de kullanışlı olabilir. Mikrofiber bir bez alın ve ılık su ve az miktarda yumuşatıcı karışımı ile hafifçe nemlendirin. Temizleme bezinizi çizik ve lekelere nazikçe uygulayın.

SİRKE İLE TEMİZLEYİN

Büyük ölçekli bir temizlik seansı için bir kovayı veya sürahiyi ılık suya yaklaşık bir bardak beyaz sirke dökün. Bir süngeri içerisine daldırın, sıkın ve ardından solüsyonu duvarlarınıza uygulayın. Tüm izler kaybolacak!

ÇİZİKLERİ KARBONATLA DİGERİN

Duvara karbonat uygulamak kısa sürede tüm çizik izlerini yok edecektir. Tek yapmanız gereken nemli bir mikrofiber bezin üzerine az miktarda karbonat döküp lekeli alana hafifçe ovmaktır. Ardından silin ve kalıntılardan gidermek için kuru bir bezle parlatarak kurulayın. Karbonat herhangi bir iz veya lekenin silinmesine yardımcı olması için küçük bir aşınma sağlayacaktır.

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