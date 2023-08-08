Beyaz duvarları eski ışıltısına kavuşturuyor! En inatçı lekeleri bile çıkaran o yöntem

Beyaz bir duvar görüntüsü hepimizi mutlu eder. Temiz, minimal ve oldukça estetik görüntüsü ile her türlü dekorasyona uyum sağlayabilir. Ve kısa sürede sıkılmayacağınız bir renktir. Bununla birlikte, beyaz duvarları temiz tutmak zor olabilir. Zamanla oluşan kir, ayakkabı izleri ve daha birçok durum beyaz duvarlarınızda izler bırakabilir. Ancak tüm bu izleri kolayca silmenin bir yolu bulunuyor. Temizlik uzmanları sizler için anlattı…

Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:20 PAYLAŞ ABONE OL

Beyaz duvarlar ne kadar güzel bir görüntüye sahip olsa da temizliği diğer renklerden zor olabiliyor. Ancak eski hallerini almaları için bazı ipuçları ve tüyolar var.

Başlamadan önce, temizlik uzmanı Melissa Maker , temizlik ürünlerini ve solüsyonlarını duvarın gerçekten fark edilmeyen bir bölümünde (örneğin bir köşede veya bir süpürgelik yakınında) denemenizi öneriyor. "Bazı boyalar temizlenemez ve duvarda kalıcı ıslak bir iz gibi görüntü bırakabilr" diye açıklıyor.