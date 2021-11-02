Beyaz yakalılıktan tarımcılığa! Şimdi 3 kıtaya lezzet taşıyor

Yöneticiliği bırakarak Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytincilik yapmaya başlayan Nermin Gelbal Gökduman, işçilerle beraber hasat ettiği zeytinlerini yurt içi pazarı yanı sıra ABD, Hollanda ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 02.11.2021 08:22

&NBSP;"BALIKESİR'İN GASTRONOMİSİNE DE KATKIDA BULUNDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ" Gökduman, AA muhabirine, İstanbul'un yoğunluğundan sıkıldığı için Havran'a yerleştiğini söyledi. İlk olarak 50 dönüm zeytin ağacı bulunan bir tarla aldığını belirten Gökduman, "Bu işe başlarken zeytinyağı ile ilgili pek bir şey bilmiyordum. Eğitimler alarak kaliteli zeytinyağının nasıl üretildiğini öğrendim. İlk yılımdan itibaren ödüller aldım, bu ödüller beni motive etti. Hızla her yıl zeytin bahçesini artırmaya devam ettim. Şu anda 150 tona yakın zeytin yağı, 150 ton da zeytin üretme kapasitemiz var." diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği destekli bir proje geliştirerek 3 yıl önce fabrikasını kurduğunu anlatan Gökduman, şöyle konuştu: "Burada aynı zamanda şarküteri ve ürettiğimiz ürünlerimizi sergilediğimiz yerimiz mevcut. Havran'ın yerel lezzetlerinin de yer aldığı restoranımızı hayata geçirdik. Aynı zamanda Balıkesir kuzusunu da zeytinyağlı yemeklerimizle birlikte müşterilerimize sunuyoruz. Balıkesir'in gastronomisine de katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz. Butik bir zeytinyağı üretim tesisimizde, başından itibaren zeytinyağının üretimiyle masaya gelinceye kadarki süreci bu ortamda göstermiş oluyoruz."