Beyazları ilk günkü parlaklığına döndüren karışım! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

Lauren şunları söyledi: "Cevap basit ve çevre dostu: karbonat, sirke, bulaşık deterjanı ve limon suyu, muhtemelen evinizde zaten sahip olduğunuz temel ürünler."

Sirke doğal bir kumaş yumuşatıcıdır, limon suyu ise doğal bir ağartma maddesi görevi görür ve bu ürünlerin her ikisinin de asidik yapısı lekelerin parçalanmasına yardımcı olabilir.

Bulaşık sabunu ter lekelerini kaldırmada etkilidir ve herhangi bir kalıntı birikmesinden kurtulmak için kumaşa nüfuz etmesine yardımcı olabilir; karbonat ise bu ürünlerin etkinliğini arttırır.