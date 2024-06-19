Beyazları ilk günkü parlaklığına döndüren karışım! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor...

Ancak çamaşır suyunun lekeli çarşaflarda kullanılabilecek en kötü ürünlerden biri olduğu ortaya çıktı. Bunun yerine hazırlayacağınız iki malzemeli bir karışım ise beyaz çarşaflarınızı ilk günkü beyazlığına kavuşturabilir.
Rengi solmuş nevresimleri beyaz ve ışıltılı hale getirmek için çamaşır suyu kullanmak mantıklı görünebilir, ancak aslında çarşaflarda kullanılacak en kötü ürünlerden biridir.
Yatak uzmanı Lauren Fountain şöyle açıkladı: "Klorlu ağartıcı oldukça serttir ve lifleri bozabilir ve yatak çarşaflarınızın ömrünü kısaltabilir."
"Düzenli kullanırsanız, kumaşta bulunan vücut yağları ve proteinlerle reaksiyona girdiğinden çarşaflarınızı daha da sarartabilir."
Bunun yerine, çarşaflara karşı daha nazik olan ama yine de çarşafları tekrar beyazlatmada inanılmaz derecede etkili olan doğal temizlik ürünlerini kullanmak daha iyidir ve ihtiyacınız olan tek şey zaten çoğumuzun evinde bulunur.
Lauren şunları söyledi: "Cevap basit ve çevre dostu: karbonat, sirke, bulaşık deterjanı ve limon suyu, muhtemelen evinizde zaten sahip olduğunuz temel ürünler."
Sirke doğal bir kumaş yumuşatıcıdır, limon suyu ise doğal bir ağartma maddesi görevi görür ve bu ürünlerin her ikisinin de asidik yapısı lekelerin parçalanmasına yardımcı olabilir.
Bulaşık sabunu ter lekelerini kaldırmada etkilidir ve herhangi bir kalıntı birikmesinden kurtulmak için kumaşa nüfuz etmesine yardımcı olabilir; karbonat ise bu ürünlerin etkinliğini arttırır.
Nevresimleri beyazlatmak için tek yapmanız gereken çarşafları büyük bir leğene koymak üzerine ılık su dökmektir.
Daha sonra bir bardak beyaz sirkeyi, bir bardak limon suyunu, yarım bardak karbonatı ve iki yemek kaşığı bulaşık deterjanını ekleyin.
Çözeltiyi bir tahta kaşıkla çözülene kadar karıştırın ve ardından en az yarım saat bekletin, kısmen rengi solmuş olanlar için daha uzun süre beklemeniz önerilir.
Daha sonra soğuk suyla yıkayın; çarşaflar bir kez daha yepyeni ve beyaz görünecektir.
Nevresimler yıkandıktan sonra, güneş aynı zamanda doğal olarak kumaşı beyazlatabileceğinden, kurutma makinesine atmak yerine güneşli bir günde kuruması için dışarıda asmak daha etkili olacaktır.
Lauren şunları söyledi: "Güneşin ultraviyole ışınları ağartma etkisine sahiptir ve beyaz çarşaflarınızın beyaz kalmasına yardımcı olur. Ayrıca inanılmaz derecede taze kokarlar."
Nevresimleri güneşte kurumaya bırakmak, onları doğal olarak beyazlatmakla kalmaz, aynı zamanda bakterileri de öldürür; ancak çarşafları iki ila dört saat boyunca güneşte bırakmanız önerilir.