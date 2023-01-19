Boğaza kaçan balık kılçığından bir dakikada kurtulun! Haşlanmış patates ve…

Boğazınıza takılan kılçığı çıkarmanın 10 basit yolu ve dikkat edilmesi gereken noktalar şöyledir;
MUZ YİYİN
Boğazınıza takılan küçük bir kılçığı çıkarmanın basit bir yolu muz yemektir. Çünkü bu yemek borusunu geçerken zarar vermeyecek yumuşak bir besindir. Yutulduğunda, çiğnenmiş muz balık kılçığını alıp mideye itebilir ve sonunda mide asidi tarafından çözülecektir.
ZORLA ÖKSÜRMEK
Öksürük, boğaz ve solunum yollarındaki anormalliklere karşı vücudun ilk savunma mekanizmasıdır. Öksürük, balık kılçığı gibi hava yollarındaki yabancı cisimleri yerinden edebilen güçlü bir hava kuvveti oluşturur.
Bu nedenle, kılçığın boğazınızda kaldığını hissettiğiniz anda, öksürük refleksinizin devreye girmesine izin vermelisiniz.
ISLATILMIŞ EKMEK VEYA PİŞMİŞ PİRİNÇ TÜKETİN
Bu teknik muza benzer şekilde işe yaramaktadır. Bir parça ekmek alın ve sütle ıslatın. Islandığında, ekmeği sıkın ve bütün olarak yutulabilecek küçük bir top haline getirin. Ekmek bu şekilde yutulduğunda balık kılçığının ekmeğe yapışarak mideye itilmesine yardımcı olur.
Kılçığı gevşetmek için alınabilecek diğer yiyecekler iyi pişmiş pirinçtir çünkü yukarıdaki yiyeceklere benzer şekilde yumuşaktır ve kılçığın mideye gitmesini sağlar.
ZEYTİNYAĞI İÇİN
Zeytinyağı, su gibi kolayca emilmez. Bu da boğazın iç yüzeyini daha uzun süre nemli kalmasını sağlar. Bu, balık kemiğini dışarı itmek için yemek borusunun doğal hareketlerini uyarabilir.
Bu nedenle, daha kayganlaştırıcı olan zeytinyağını su yerine içmek daha iyi bir fikir olabilir. Saf zeytinyağı içemiyorsanız, bir bardak suya karıştırabilirsiniz.
ASİTLİ İÇECEKLERDEN YARDIM ALIN
Sirke-su veya gazlı içecekler gibi asitli bir içecek tüketmenin çok ince balık kemiklerini yumuşatmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Balık kılçığı daha yumuşak hale getirilerek yutulması daha kolay olabilir ve hatta eriyip yok olabilir.
GEÇMESİNİ BEKLEYİN
Çoğu zaman kılçığın verdiği rahatsızlık balığın kılçığı olmayabilir. Balık kılçığı geçici olarak boğaza yerleşerek lokal iltihaplanma ve tahrişe neden olmuş olabilir. Ancak farkında olmadan kılçığı yutmuş olabilirsiniz. Bu durumda hissettiğiniz geride bıraktığı tahriştir. Birkaç saat beklemek, kılçığın gerçekten de hala takılı kalıp kalmadığını veya hissettiğiniz şeyin hafif doku hasarı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.
PATATES YİYİN
Ekmek, pirinç veya muza benzer şekilde, patates de boğazda kalan balık kılçığını aşağı itecek kadar yoğun ancak yumuşaktır. Tek yapmanız gereken patatesi güzelce haşlayıp püreye yakın bir kıvama getirmek ve ardından tüketmektir. Ancak mümkün olduğunca büyük parçalar yutmak daha hızlı ve etkili sonuç almanızı sağlayabilir.
YOĞUN BİR İÇECEK İÇİN
Bir milkshake veya smoothie gibi yoğun kıvamlı bir içecek, özellikle güçlü bir şekilde yutulursa, balık kılçığı boğazdan aşağı itmeye yardımcı olabilir. Bu içecekler, balık kılçıklarının neden olduğu herhangi bir tahriş veya rahatsızlığı yatıştırabilen soğuk olma avantajına da sahiptir.
ILIK TUZLU SUYLA GARGARA YAPIN
Bu yöntem özellikle boğazın üst kısmına takılan balık kılçığı için faydalıdır. Gargara hareketi, yemek borusunun kaslarının kasılmasına ve gevşemesine yardımcı olabilir. Böylece balık kılçığı kendi kendine yerinden çıkabilir. Tuzlu su, balık kılçığının neden olduğu herhangi bir tahriş veya iltihaplanmaya yardımcı olabilir.
1 çay kaşığı tuzu 1 bardak ılık suya karıştırarak ve tamamen eriyene kadar karıştırarak solüsyonu hazırlayabilirsiniz. 30 saniye gargara yapın ve suyu tükürün, rahatlayana kadar tekrarlayın.
KRAKER YİYİN
Bu yöntem, mümkün olduğu kadar çok kuru kraker yemenizi ve bütün olarak yutulabilmeleri için olabildiğince az şekilde çiğnemeyi önermektedir. Bu yöntemin işe yaramasının ardındaki mantık, yutulan krakerin boğazı sıyırarak kemiği yerinden çıkarmasıdır. Krakerleri kendi başlarına yutmakta zorlanmanız ihtimaline karşı yanınızda bir bardak su bulundurduğunuzdan emin olun.
YAPILMAMASI GEREKENLER!
Balık kılçığı çıkarmak için, özellikle görünür olmayan durumlarda, boğazınızı herhangi bir aletle veya hatta parmaklarınızla kazımaktan kaçınmanız önemlidir. Boğazınızdaki veya yemek borusu duvarındaki küçük yaralar daha fazla rahatsızlığa neden olabilir ve enfeksiyon riskinizi artırabilir.
DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ?
Vakaların çoğu evde tedavi edilebilir, ancak yukarıda belirtilen tekniklerden birini kullanarak kılçığı çıkaramadığınızda veya aşağıdakileri yaşarsanız doktora başvurmanız önerilmektedir;
Genellikle doktor özel cımbız kullanarak kılçığı kolayca çıkarabilir. Ancak zor durumlarda kılçığı çıkarmak için küçük bir ameliyat gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda, kılçığın çıkarılmasından hemen sonra eve taburcu edilirsiniz. Çünkü bu çok basit bir ameliyattır ve çoğu zaman ciltte herhangi bir kesi bile yoktur.