Boğaza kaçan balık kılçığından bir dakikada kurtulun! Haşlanmış patates ve…

ISLATILMIŞ EKMEK VEYA PİŞMİŞ PİRİNÇ TÜKETİN

Bu teknik muza benzer şekilde işe yaramaktadır. Bir parça ekmek alın ve sütle ıslatın. Islandığında, ekmeği sıkın ve bütün olarak yutulabilecek küçük bir top haline getirin. Ekmek bu şekilde yutulduğunda balık kılçığının ekmeğe yapışarak mideye itilmesine yardımcı olur.

Kılçığı gevşetmek için alınabilecek diğer yiyecekler iyi pişmiş pirinçtir çünkü yukarıdaki yiyeceklere benzer şekilde yumuşaktır ve kılçığın mideye gitmesini sağlar.