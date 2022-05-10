Bol köpüklü Türk kahvesinin asıl sırrı buymuş! Bu yöntemi duyan herkes şaşırıyor

Türk kahvesini içmenin keyfi bir bakıma köpüğünden gelir. Herkesin lezzetiyle damaklarında yer edinecek ve bol köpüklü olacak bir kahve yapmak ise bu püf noktalarda saklı…

Aynı şekilde su yerine soda kullanmak da kahvenizin köpüğüne köpük katacak, hem de tadını derinleştirerek çok daha lezzeti hale getirecektir. Bu iki altın kuralı uygularsanız kahvenizin her seferinde bol köpüklü olacağından şüpheniz olmasın.

Türk kahvesini yaparken köpüklü olması için en önemli etken cezveye koyduğunuz sıralamaya dikkat etmektir. Önce kahve, ardından su ve en son şeker eklenmeli, her malzeme ekleme sonrası iyice karıştırılmalıdır. Bu kahvenizi çok daha köpüklü yapacak ve her seferinde işe yarayacak bir yöntemdir.

KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ YAPMANIN DİĞER PÜF NOKTALARI

Kullanacağınız Türk kahvesinin taze olması en önemli etkenlerin başında gelir. Mümkünse kahvenizi hazırlamadan önce kahvenizi bir makineden çektirebilirsiniz. Eğer bu mümkün değilse serin ve kuru bir yerde ağzı kapalı şekilde muhafaza etmenizi öneririz.

Hava alan, nemli veya güneş gören yerlerde saklanan kahve, kısa zamanda tazeliğini kaybederek hem aynı lezzeti vermez hem de yeterince köpürmez.

Türk kahvesini hazırlarken bir diğer önemli etken de suyun kalitesidir. Kahve yapmak için kullanacağınız su mutlaka içme suyu olmalıdır. Buzdolabında duran soğuk bir suyu kullanmak ise türk kahvenizi çok daha köpüklü yapacaktır.

Kahvenizi yaparken şeker kullanmak istemiyor ama sade de içemiyorsanız içerisine damla sakızı veya kakule gibi hem güzel kokulu hem de tadını yumuşatan malzemeler ekleyebilirsiniz.

Türk kahvesi her zaman ağır ağır pişmelidir. Ocağınızın en küçük gözünde ve en kısık ateşte pişirmeye özen gösterirseniz kahveniz hiç olmadığı kadar köpüklü olacaktır.