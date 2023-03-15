Brokoliyi yıllardır yanlış yıkamışız! Kesinlikle bunu yapmayın…

Tüketilen besinlerin nasıl temizlenmesi gerektiği büyük önem taşıyor. Meyve ve sebzelerin düzgün bir şekilde yıkanması gerektiği bildiğimiz uyarılardan biri.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 08:45 PAYLAŞ ABONE OL

Fakat hangi besini nasıl temizlemeniz gerektiğini göz önünde bulundurmak da büyük önem taşıyor. Örneğin; brokolilerin nasıl temizlenmesi gerektiğini aslında yanlış biliyor olabilirsiniz.

Birçok kişi musluğun altında yıkadığı veya bir kapta duruladığı brokolileri temiz olduklarını düşünerek yemeklerinde kullanmaya devam ediyor. Fakat bu noktada bir teknik öne çıkıyor. TikTok kullanıcısı Sidney Raz, aslında brokolileri ne denli yanlış temizlendiğini ortaya koydu.