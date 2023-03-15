Brokoliyi yıllardır yanlış yıkamışız! Kesinlikle bunu yapmayın…

Fakat hangi besini nasıl temizlemeniz gerektiğini göz önünde bulundurmak da büyük önem taşıyor. Örneğin; brokolilerin nasıl temizlenmesi gerektiğini aslında yanlış biliyor olabilirsiniz.
Birçok kişi musluğun altında yıkadığı veya bir kapta duruladığı brokolileri temiz olduklarını düşünerek yemeklerinde kullanmaya devam ediyor. Fakat bu noktada bir teknik öne çıkıyor. TikTok kullanıcısı Sidney Raz, aslında brokolileri ne denli yanlış temizlendiğini ortaya koydu.
Sidney ilk önce bir demet brokolinin üzerindeki musluğu açarken ve suyun üstten sıçrayıp yanlardan aşağı aktığı görülüyor. Ardından Sidney, brokoliyi baş aşağı çevirip tekrar su akışına koyar ve daha sonra üstten sekmek yerine yeşil sebzenin içinden geçtiği görülebilir.
Bu şekilde temizlemek, tüm dalların arasında saklanan hiçbir şey olmadığından emin olmak için suyun brokolinin tüm yarıklarının içine girmesini kolaylaştırır.
Sosyal medyada paylaştığı bu yöntem ile ilgili yorum bölümündeki insanlar, brokoli yıkama rutinindeki basit ama etkili değişiklik karşısında hayrete düştüler.
Genellikle sadece ıslatarak ve nasıl yıkadıklarına dikkat etmediklerini söyleyen kullanıcı yorumlarının ardından bu keşfin kendileri için oldukça ilginç olduğunu belirttiler.