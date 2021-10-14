Bu 5 kritik belirti varsa ruh sağlığınız tehlikede!

Ruh sağlığının, insan hayatında beden sağlığı kadar önemli olduğunu artık hepimiz kabul ediyoruz. Uzman Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakçılar, ruh sağlığına dair merak edilen şeyleri Roza için anlattı. Bıçakçılar, "Ruh sağlığını korumak için insanın önce şunu bilmesi gerekiyor; hayatın acıları da korkuları da üzüntüleri de bizim bir gerçeğimiz ve bunu oluruyla karışlamalıyız. Ruh sağlığını korumak için ilk olarak yapmamız gereken şey bunu kabul etmek" açıklamasında bulundu.

Duygu durum değişikliklerini kabul etmenin yeterli olmadığının altını çizen uzman isim; uyku, beslenme, beden sağlığı, sosyal ilişkiler ve sporun ruh sağlığımızı etkileyen diğer unsurlar olduğunun altını çizdi.





RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER NELERDİR?

Bir insan özellikle sabahları mutsuz uyanıyorsa, eskiye göre verdiği tepkilerin üstünde tepkiler veriyorsa, gereğinden fazla gülüp ağlıyorsa ve eskisine göre çok daha fazla sinirleniyorsa, duygu ve düşünceler kontrol dışına çıktıysa, bu işaretler ruh sağlığımızın kritik olduğunu gösterir.

RUH SAĞLIĞI YERİNDE OLMAYAN BİR BİREY NASIL DAVRANIR?



Kişi, ya dışarıdakini suçlar ya da içeride kendisini suçlar. Her ikisinde de çözüme odaklanmaz, sadece yaptığı şey kendisini ya da çevresini suçlar hale gelir. İleri evrede kişi olayların gerçeklik boyutundan da uzaklaşır ve kişi kendi yarattığı bir dünyada da yaşıyor haline dönüşebilir.

RUHSAL YORGUNLUĞUMUZU NASIL ATARIZ?



İlk olarak bu ruhsal yorgunluğun olabileceğini kabul etmek lazım. İlk yolculuğumuz bu şekilde başlar. Ruhsal yorgunluktan kaçınmak için kesinlikle öfkeye ve alkole başvurmamak lazım. Bütün bunlara dikkat etmek lazım. Önce kurtulmakla değil sorunu kabul etmekle tedaviye başlamak gerekir. Hayatın içinde bunların olacağını bilmek gerekiyor. Geçmişe saplanıp, geleceğin belirsizliğini kontrol altında tutmaya çalışmayın. Anda kalmayı deneyin. Sonrasında tabii ki daha iyisini hedeflersek ruh sağlığımızda olumlu ilerleme sağlayabiliriz.